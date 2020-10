Thượng tá Nguyễn Khỏe được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

Chiều 6-10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an (CA), Đại tá Phan Thanh Tám- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh Phú Yên công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Khỏe- Trưởng CAH Đồng Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc CA tỉnh Phú Yên.



Đại tá Phan Thanh Tám trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Nguyễn Khỏe





Cùng với việc chúc mừng Thượng tá Nguyễn Khỏe, Đại tá Phan Thanh Tám tin tưởng rằng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lực lượng CA và đã đảm trách các chức vụ Trưởng phòng An ninh đối nội, Trưởng CAH Đồng Xuân, Thượng tá Nguyễn Khỏe sẽ cùng tập thể lãnh đạo CA tỉnh Phú Yên phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo H.T (cadn)