Ông Vũ Đình Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Chư Prông

(GLO)- Chiều ngày 2-10, HĐND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ mười hai chuyên đề về công tác cán bộ.





Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng ông Vũ Đình Hạnh (trái) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đinh Yến

Kỳ họp đã xem xét miễn nhiệm chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND theo quy định. Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Gặp do được bố trí công tác khác. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Công Hùng được nghỉ hưu theo quy định. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Dũng do đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.



Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu ông Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy để bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Chư Prông khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu đồng ý.



Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện đối với các ông Nguyễn Quang Trung-nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Trần Văn Thuấn-nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện do được bố trí công tác khác. Kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Tiến Tạo-Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và ông Triệu Ngọc Trường-Trưởng phòng Nội vụ huyện.

ĐINH YẾN