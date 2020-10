Ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 62/62 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.



Ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)



Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào tối 17/10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 62/62 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.



Đây là thông tin được đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Chí Minh công bố tại cuộc họp báo tổ chức tối 17/10 về ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.



Trước đó, trong phiên làm việc sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá mới gồm 61 đồng chí.



Như vậy, cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI có 62 đồng chí.



Cùng với bầu chức danh Bí thư Thành ủy, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí (cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, Ban thường vụ Thành phố khóa XI có 16 đồng chí); bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 14 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.



Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy khóa X tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)



Cụ thể, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI gồm: Đồng chí Trần Lưu Quang (sinh năm1967, quê quán Tây Ninh), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X; đồng chí Nguyễn Thành Phong (sinh năm 1962, quê quán Bến Tre), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1967, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồ Hải (sinh năm 1977, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh), Uỷ viên Ban thường vụ khóa X, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.



Đồng chí Dương Ngọc Hải (sinh năm 1967, quê quán Long An), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI.



Đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh. Đồng chí có thời gian làm trong ngành công an từ năm 1975, từ chiến sỹ cảnh sát hình sự, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ tháng 10/1985), Trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ tháng 3/1989).



Sau đó, đồng chí lần lượt giữ các trọng trách Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.



Từ tháng 2/2001, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Từ tháng 3/2006, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.



Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy khoá X tái đắc cử chức Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)



Từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2011, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 7/2011, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Từ tháng 3/2013, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.



Từ tháng 11/2013, đồng chí được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 2/2016, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.



Ngày 11/10/2020, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.



Cùng với thực hiện công tác nhân sự, trong ngày 17/10, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI cũng đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tới khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe giải trình những vấn đề còn ý kiến chưa thống nhất trong văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; bầu 38 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Theo chương trình làm việc, Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI sẽ diễn ra vào sáng 18/10.

Theo TTXVN/Vietnam+