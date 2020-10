Ông Dương Mạnh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND huyện Chư Sê khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra chiều 5-10, ông Dương Mạnh Mẫn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.





Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Chư Sê khóa IX. Ảnh: Hoàng Viên



Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Hà-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, thể hiện sự thống nhất cao xem xét các tờ trình của UBND huyện đề nghị bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chư Sê.



Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu ông Dương Mạnh Mẫn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nội vụ; Nguyễn Văn Hoàng-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hồ Sỹ Thuần-Chánh Thanh tra huyện.



Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Nguyễn Hồng Linh-nguyên Chủ tịch UBND huyện-do chuyển công tác ra khỏi địa bàn; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Hữu Tâm do nghỉ hưu theo quy định; thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với các ông: Ngô Xuân Hiếu-nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trần Đình Sự-nguyên Chánh Thanh tra huyện do chuyển công tác; Nguyễn Thanh Hải-nguyên Trưởng phòng Nội vụ do nghỉ hưu theo quy định.

HOÀNG VIÊN