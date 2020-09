Bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự 4 địa phương

UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông, Tỉnh ủy Long An vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.



Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã trao quyết định số 2638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương làm Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh. Thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn biệt phái là 3 năm, kể từ ngày 15/8/2020.



Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đã ký ban hành Quyết định số 3123/QĐ-BN-TCCB về việc biệt phái công chức về công tác tại địa phương. Theo đó, đồng chí Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được biệt phái đến nhận công tác tại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh để bổ nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh.





* Chiều 7/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã trao Quyết định số 655 ngày 3/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc sở Y tế tỉnh Kon Tum.





* Ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải đã trao quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Trà My, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông.





* Ngày 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác cán bộ.



Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định chuẩn y đồng chí Đặng Thị Ngọc Mai và đồng chí Nguyễn Văn Chóng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, lần lượt giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo chinhphu.vn