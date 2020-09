Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Hà Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,1%/năm. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm, tỷ lệ cơ giới hoá, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đáng chú ý là tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm.



Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9.2019. Hà Nam cũng là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8.2020.



Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, nhiều chỉ số xã hội đạt kết quả cao so với mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt, duy trì thứ hạng cao, là một trong 3 địa phương đầu tiên trong cả nước có 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khoẻ, phúc lợi, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,2%.