Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-7, Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ.

Chân dung 2 Thiếu tướng vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 2 giám đốc công an tỉnh



Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh và Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đại tá Rah Lan Lâm. Ảnh: Văn Ngọc



Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Rah Lan Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn Đại tá Rah Lan Lâm nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.



Đại tá Rah Lan Lâm đã cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác Công an. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Rah Lan Lâm hứa sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Ngay sau đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Rah Lan Lâm đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Trưởng phòng An ninh Kinh tế và Thượng tá Dương Văn Long-Trưởng Công an huyện Ia Pa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Rah Lan Lâm trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc



Đại tá Rah Lan Lâm chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh và mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh, khắc phục những khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.



Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn giúp Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng-chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh chính trị, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra; Thượng tá Dương Văn Long giúp Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng-chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

VĂN NGỌC