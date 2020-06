Thứ trưởng Bộ Công an đến Đồng Nai công bố 3 quyết định về nhân sự lãnh đạo

Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Sáng 1-6, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến Đồng Nai, trao quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai, làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.





Ông Trần Tiến Đạt từng trải qua các nhiệm vụ Chánh Văn phòng Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Biên Hòa





Đại tá Đạt từng nhận các nhiệm vụ Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Công an TP Biên Hòa, và Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ. Quyết định bổ nhiệm Đại tá Đạt làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 1-6.



Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng công bố quyết định về việc cho nghỉ chờ hưu theo nguyện vọng đối với 2 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là đại tá Nguyễn Văn Kim (Thủ trưởng Cơ quan điều tra) và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (phụ trách hậu cần và xây dựng lực lượng).



Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai có 7 phó giám đốc, bao gồm: các Đại tá Trần Tiến Đạt, Bùi Hữu Danh, Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu, Lê Quang Nhân, Nguyễn Ngọc Quang và thượng tá Nguyễn Xuân Thao.



Theo X.Hoàng (NLĐO)