Cách chức 2 lãnh đạo Trung tâm Y tế Phan Thiết vì để thuộc cấp tham ô 5,4 tỉ đồng

Chiều ngày 22-6, lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã công bố các quyết định thi hành kỷ luật cách chức ông Nguyễn Trung Hà - Giám đốc và ông Ngô Giang Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP Phan Thiết.



Hai người bị cách chức do liên quan đến hành vi tham ô tài sản của bị can Nguyễn Duy Hiển - nguyên kế toán, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính TTYT TP Phan Thiết.



Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Trung Hà trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm này từ tháng 9-2017 đến tháng 6-2018 đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thu chi tài chính tại đơn vị, dẫn đến việc trong thời gian dài đối tượng Nguyễn Duy Hiển đã lợi dụng lập khống 7 bộ hồ sơ chi lương và 9 bộ chứng từ chi ốm đau thai sản để chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng. Trong đó, ông Hà đã trực tiếp ký 5 bộ chứng từ thanh toán lương và 8 bộ chứng từ chi ốm đau thai sản với tổng số tiền hơn 1 tỉ 680 triệu đồng.





Trung tâm Y tế Phan Thiết, nơi để xảy ra vụ tham ô hơn 5,4 tỉ đồng





Đối với ông Ngô Giang Vũ, Sở Y tế Bình Thuận xác định trong thời gian từ tháng 7-2015 đến tháng 6-2018 ông Vũ đã thiếu kiểm tra, giám sát việc lập chứng từ thanh toán tiền lương, tiền ốm đau thai sản dẫn đến ký duyệt 28 bộ chứng từ thanh toán lương và 7 bộ chứng từ thanh toán ốm đau thai sản mà đối tượng Hiển lập khống và chiếm đoạt với số tiền hơn 3 tỉ đồng.



Liên quan đến vụ án này, ngày 13-5-2019, đối tượng Nguyễn Duy Hiển bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Tham ô tài sản" khi chuyển từ TTYT Phan Thiết lên Sở Y tế Bình Thuận công tác.



Theo cáo trạng, từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2018, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và sự thiếu kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Bệnh viện Phan Thiết (sau là TTYT Phan Thiết), đối tượng Hiển đã lập khống bảng lương và các khoản phụ cấp của đơn vị để chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, bị can Hiển khai thực hiện hành vi trên là do có chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện TP Phan Thiết để lấy tiền chi các khoản không có hóa đơn, chứng từ của đơn vị. Số tiền nâng khống lương và chế độ ốm đau, thai sản Hiển đã sử dụng một phần để chi tiếp khách, chi bỏ phong bì cho các đoàn thanh tra, chi tặng quà… Tuy nhiên bị can Hiển không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho lời khai của mình.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TTYT TP Phan Thiết. Quá trình điều tra vụ án đã xác định có hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân khác công tác tại TTYT Phan Thiết và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận.



