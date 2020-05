Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông

(GLO)- Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 20-5, Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông.

Đại tá Rah Lan Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh (nguồn: http://congan.gialai.gov.vn)





Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Rah Lan Lâm chúc mừng Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng thời, yêu cầu Thượng tá Quỳnh tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường của bản thân. Với cương vị, trọng trách công tác mới, Thượng tá Quỳnh cần tập trung chỉ đạo xây dựng Phòng Cảnh sát Giao thông thành đơn vị đoàn kết, vững mạnh; tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trong toàn tỉnh...

Đăng Thanh