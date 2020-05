Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng được bổ nhiệm Cục trưởng thay Thiếu tướng Lê Tấn Tới

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ của Bộ Công an.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, tân Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an (ảnh Q.V)

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, sinh năm 1968 (52 tuổi), quê xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; ông tốt nghiệp thạc sĩ Luật, Đại học Cảnh sát, Trung cấp Thông tin liên lạc, Cao cấp lý luận chính trị (hiện đang Nghiên cứu sinh tại Học viện Cảnh sát nhân dân). Ông tham gia Công an nhân dân từ năm 1986.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng từng nhiều năm công tác ở Bộ Công an, giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ - nay là Cục Tổ chức cán bộ.

Ông được luân chuyển làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đến nay được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Người tiền nhiệm của Thiếu tướng Lừng là Thiếu tướng Lê Tấn Tới, ông đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tướng Tới nguyên là Giám đốc Công an Bạc Liệu, ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV.