Bí thư Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên, ông Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Lưu Trung Nghĩa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Ông Nguyễn Anh Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành





Tại Quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.





Ông Trần Quốc Tỏ trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - Ảnh: TTXVN





Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.



Ông tốt nghiệp tiến sỹ Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2013.



Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh; Tiến sĩ Luật học,Tội phạm học, Điều tra tội phạm.



Ông từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam.



Ông Trần Quốc Tỏ từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam.



Tháng 3-2014, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Ngày 28-10-2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.



Như vậy đến nay Bộ Công an có tổng cộng 9 Thứ trưởng: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ.



Trước đó, thông tin cho biết tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV, sẽ có nội dung miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện. Theo thông tin của phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thanh Hải sẽ được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.



Theo D.N. (NLĐO)