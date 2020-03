Kông Chro: Điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

(GLO)- Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về điều động cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Ảnh: Thành Công

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Kông Chro đã trao quyết định điều động 2 đồng chí Công an chính quy đang công tác tại đội nghiệp vụ của Công an huyện về đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã tại 2 xã Yang Trung và Đắk Pơ Pho. Đây là những cán bộ đã được cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, địa phương tin tưởng lựa chọn.

Hiện nay, địa bàn huyện Kông Chro đã có 11/14 xã, thị trấn được bố trí Trưởng Công an xã chính quy. Lộ trình đến hết tháng 3-2020 sẽ hoàn thành bố trí Trưởng Công an xã chính quy tại các xã, thị trấn.