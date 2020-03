Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định về công tác cán bộ

(GLO)- Chiều 16-3, Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 cán bộ cấp Trưởng, Phó trưởng Công an các đơn vị, địa phương.



Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hữu





Trong đó, điều động Đại tá Trần Thanh Khiết-Trưởng Công an huyện Kbang giữ chức Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; điều động Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Phó trưởng Công an huyện Đak Đoa giữ chức Trưởng Công an huyện Kbang; điều động Đại tá Dương Văn Tuấn-Trưởng Công an huyện Chư Pah giữ chức Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pah giữ chức Trưởng Công an huyện Chư Pah; điều động Đại tá Đậu Văn Minh-Trưởng Công an huyện Chư Pưh giữ chức Trưởng phòng An ninh đối nội; điều động Thượng tá Phan Văn Mạnh-Trưởng phòng An ninh đối nội giữ chức Trưởng Công an huyện Chư Pưh; điều động Thượng tá Nguyễn Văn Hào-Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ giữ chức Trưởng Công an huyện Chư Sê; điều động và bổ nhiệm Thượng tá Tô Ngọc Tần-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku giữ chức Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; bổ nhiệm Thượng tá Đinh Văn Dũng-Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro giữ chức Trưởng Công an huyện Kông Chro.

Nguyễn Hữu