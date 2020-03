Chư Pah: Hoàn thành bố trí Trưởng Công an xã chính quy

(GLO)- Sáng 18-3, Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 7 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an các xã: Ia Mơ Nông, Nghĩa Hòa, Ia Ka, Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Ia Phí và Hòa Phú.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an các xã. Ảnh: Hà Phương

Đây là các xã còn lại trên địa bàn huyện chưa thực hiện công bố quyết định điều động Công an chính quy về đảm trách chức danh Trưởng công an xã. Trước đó, Công an huyện Chư Pah đã tổ chức công bố quyết định điều động 7 công an chính quy về đảm nhận chức danh Trưởng Công an 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Pah đề nghị các đồng chí được điều động làm Trưởng Công an các xã, thị trấn tiếp tục phát huy bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân; tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ công tác; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; làm tốt công tác tham mưu, dân vận; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc; góp phần giữ vững an ninh trật tự của địa phương.