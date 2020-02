Nữ thượng tá 7X được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Đồng Tháp

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, người được bổ nhiệm là một nữ thượng tá thuộc thế hệ 7X.





Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc (áo trắng -ảnh Báo CAND).





Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Theo lịch sử Công an tỉnh Đồng Tháp thì thượng tá Ngọc là trường hợp nữ Công an đầu tiên được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc.



Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977 (43 tuổi), có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh. Trong quá trình công tác, nữ Công an này từng là Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò.



