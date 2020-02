Gia Lai: Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Đại tá Phan Lang

(GLO)- Chiều 3-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và công bố Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Đại tá Phan Lang-nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Lê Ánh

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Đại tá Phan Lang-nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ cho Đại tá Phạm Văn Chẩn-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chờ hưởng chế độ hưu trí.