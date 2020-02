Gia Lai: Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Ảnh: Hà Phương

Mục tiêu của đề án là xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, toàn diện về mọi mặt nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đấu tranh phòng-chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác; bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Cùng với đó, quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, lề lối làm việc của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ của Trưởng Công an huyện. Về mô hình bố trí, tùy tình hình thực tế đảm bảo việc bố trí Công an chính quy thực hiện theo một trong 4 mô hình: Trưởng Công an xã là Công an chính quy, các chức danh khác là lực lượng bán chuyên trách; Trưởng Công an xã, 1 hoặc 2 Phó Trưởng Công an xã là Công an chính quy, các chức danh khác là lực lượng bán chuyên trách; Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và một số cán bộ thường trực là Công an chính quy, các chức danh còn lại là lực lượng bán chuyên trách; Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và các chức danh còn lại là Công an chính quy.

Về địa bàn và lộ trình điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thực hiện theo Luật Công an nhân dân năm 2018. Giám đốc Công an tỉnh thực hiện điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã sau khi trao đổi, thống nhất với Chủ tịch UBND cấp huyện. Công an xã có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng, phù hợp với điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Cùng với đó, Công an xã được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ, sổ sách và trang-thiết bị, phương tiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

Đề án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu thực hiện từ nay đến hết quý I-2020, đảm bảo bố trí đủ Trưởng Công an xã là Công an chính quy cho 197 xã, thị trấn. Giai đoạn 2: từ quý II-2020 đến tháng 7-2021, hoàn chỉnh việc bố trí Phó Trưởng Công an xã và Công an viên theo Luật Công an nhân dân và hướng dẫn của Bộ Công an.