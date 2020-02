Công an tỉnh Sóc Trăng có tân giám đốc

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng được điều động về làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Sáng 1-2, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay đại tá Lê Minh Quang. Đại tá Lê Minh Quang sau hơn 4 năm được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nay tiếp tục được điều động về nhận nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (phải) và đại tá Lê Minh Quang (trái) nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lê Minh Quang đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua; đồng thời chúc mừng đại tá Nguyễn Minh Ngọc được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ đứng đầu Công an tỉnh Sóc Trăng.

"Tôi tin rằng đồng chí Nguyễn Minh Ngọc sẽ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tổ chức cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở, phát huy truyền thống vẻ vang của công an tỉnh, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống", thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.