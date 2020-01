Mang Yang: Điều động Công an chính quy về công tác ở xã

(GLO)- Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thượng tá Đỗ Tấn Bổ trao quyết định cho Đại úy Nguyễn Trọng Lợi và Trung úy Lê Huy Hùng. Ảnh: Hà Phương

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thượng tá Đỗ Tấn Bổ- Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang đã trao quyết định điều động Đại úy Nguyễn Trọng Lợi-cán bộ Văn phòng công an huyện đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Đak Yă và Trung úy Lê Huy Hùng-Cán bộ Đội An ninh công an huyện đảm nhiệm chức danh Phó Công an xã. Đây là 2 cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, được cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tin tưởng lựa chọn đưa xuống cơ sở thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Đỗ Tấn Bổ đề nghị, các đồng chí được điều động cần phát huy trách nhiệm, học hỏi kinh nghiệm, quyết tâm thực hiện phương châm “bám sát cơ sở” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025).