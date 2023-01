Trinh sát an ninh thầm lặng bám buôn làng

(GLO)- Tết Nguyên đán đang cận kề cũng là lúc lực lượng An ninh Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tích cực tuyên truyền, vận động bà con ở các buôn làng không tin, không theo bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”, cùng nhau gìn giữ an ninh trật tự để đón năm mới yên bình.





Những ngày giáp Tết, cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa) cùng Công an xã Ia Rsươm đến gặp gỡ ông Ksor Dơn-người có uy tín ở buôn Toát. Ông Dơn từng có 14 năm phục vụ trong quân đội, 25 năm công tác ở xã Ia Rsươm. Nghỉ hưu năm 2018, với kinh nghiệm sống và vốn hiểu biết của mình, ông tích cực đồng hành cùng lực lượng Công an tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, không nghe, không tin FULRO, “Tin lành Đê ga”; quan tâm giúp đỡ người lầm lỡ vươn lên trong cuộc sống. Nói về kinh nghiệm tuyên truyền, ông Dơn chia sẻ: “Tôi phối hợp với lực lượng Công an nói rõ cho những người lầm lỗi hiểu là cộng đồng sẽ bao dung, không xa lánh để họ không mặc cảm, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ thời gian bà con đi làm trở về để tuyên truyền, vận động”.

Cán bộ an ninh gặp gỡ ông Ksor Yung (người có uy tín ở buôn Chư Krih, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa). Ảnh: Thúy Trinh



Với sự giúp sức nhiệt tình của ông Dơn, lực lượng Công an đã thuyết phục, cảm hóa các đối tượng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” trong buôn từ bỏ con đường sai trái. Một trong số đó là anh Ksor Duy. Mặc dù hầu hết người dân ở buôn Toát đã trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy nhưng riêng Duy vẫn tin vào những lời lừa phỉnh, hứa hẹn suông của FULRO lưu vong, không từ bỏ “Tin lành Đê ga”. Vậy nhưng, nhờ ông Dơn và cán bộ an ninh Công an huyện kiên trì tác động, Duy dần thức tỉnh. Tháng 8-2022, trước sự chứng kiến của dân làng, anh chính thức từ bỏ “Tin lành Đê ga”, trở về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước cho phép. Anh Duy tâm sự: “Theo “Tin lành Đê ga”, tôi thấy không đem lại cái gì, chỉ thêm phức tạp, khốn khổ. Qua thời gian được bác Dơn thường xuyên vận động, tôi đã biết cái đúng, cái sai, quyết tâm từ bỏ “Tin lành Đê ga”.



Ông Ksor Yung là người có uy tín ở buôn Chư Krih, xã Chư Drăng. Với kinh nghiệm, uy tín của mình, ông là cánh tay đắc lực giúp lực lượng Công an tuyên truyền bà con không tin, không nghe FULRO, không vượt biên. Năm 2022, ông tham gia hòa giải thành công 12 vụ việc mâu thuẫn trong dân. Từ ngày 10 đến 15-12-2022, ông Yung là 1 trong 30 người có uy tín tiêu biểu được Công an tỉnh đưa đi tham quan Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Thế nhưng, ít ai biết rằng, năm 2004, ông từng bị FULRO lưu vong lừa phỉnh, trốn đi Campuchia. Chính những cán bộ An ninh Công an huyện đã gần gũi, cảm hóa, giúp đỡ ông từ bỏ con đường sai trái.



Ông Yung chia sẻ: “Năm 2004, bị kẻ xấu xúi giục, kích động, lôi kéo, tôi bỏ nhà cửa, vợ con, bỏ lao động sản xuất để trốn sang Campuchia. Thời gian ở Campuchia, tôi thấy cuộc sống trong trại tị nạn rất khổ cực, có ngày phải nhịn đói, thiếu thuốc men lúc ốm đau. Tôi nhớ gia đình, dòng họ, bà con. Ngày đêm dằn vặt, suy nghĩ, tôi quyết định không thể rời xa quê hương mình. Năm 2005, tôi tự nguyện hồi hương. Được lực lượng Công an giáo dục, cảm hóa, tôi nhận thức được FULRO, “Tin lành Đê ga” là bọn chống phá Đảng, Nhà nước. Từ ngày trở về quê, tôi kể lại cuộc sống khổ cực ở trại tị nạn cho bà con để không ai theo FULRO, “Tin lành Đê ga”, không vượt biên. Tôi cũng cố gắng sửa sai để làm gương, tuyên truyền cho bà con yên tâm lao động sản xuất, luôn đề cao cảnh giác, không để FULRO, “Tin lành Đê ga” hoặc kẻ xấu xúi giục một lần nữa. Đến nay, ở đây không ai tin FULRO, “Tin lành Đê ga”. Mọi người đều lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.



Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa) cho biết: “Dịp cao điểm Tết Quý Mão 2023, lực lượng An ninh thường xuyên tiếp xúc, tranh thủ già làng, người có uy tín để hướng dẫn họ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Thời gian qua, người có uy tín đã tuyên truyền, thuyết phục nhiều người từ bỏ “Tin lành Đê ga”, quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Chúng tôi thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, Công an xã tổ chức các buổi phát động quần chúng ở các thôn, buôn; gọi hỏi các trường hợp có biểu hiện hoạt động xâm phạm an ninh trật tự. Thời gian 45 ngày trước Tết Nguyên đán 2023, Đội An ninh đã tiếp xúc tranh thủ 97 lượt người uy tín; đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động quần chúng 4 buổi với 1.020 người tham dự”.



Tết đến, khi người người đoàn tụ, sum họp bên gia đình thì các trinh sát an ninh vẫn lặng thầm bám buôn làng để giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân.



THÚY TRINH - LÊ ÁNH