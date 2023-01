Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Suốt cuộc đời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ.





Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)





Sáng 1/1/2023, trước khi dự lễ khởi công 12 dự án thành phần xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2 và thăm, làm việc tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm ở xã Tân Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.



Cùng dâng hương lên Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo tài năng, uy tín, nhà văn hóa lớn của đất nước và là nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam.



Suốt cuộc đời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ.



Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày ảnh và tư liệu, hiện vật về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Đảng và Nhà nước ta ghi nhận: "Đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, nhìn xa, trông rộng, tinh tế và linh hoạt, kiên cường và mềm dẻo, ứng xử nhanh nhạy, sáng tạo, luôn luôn thể hiện lập trường chính trị sáng suốt trước thời cuộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh."



Đồng chí được bạn bè quốc tế dành cho sự kính trọng, khâm phục và là "một trong những nhân vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ XX.”



Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại quê nhà ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức được đầu tư, tôn tạo và đi vào hoạt động năm 2006 để ghi nhận, tri ân công lao to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Khu lưu niệm còn là nơi lưu giữ và trưng bày nhiều kỷ vật của gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục cách mạng ở địa phương và cả nước.



Trước khi dự lễ khởi công 12 dự án thành phần xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã đi kiểm tra, gặp gỡ các hộ dân và chính quyền xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để nắm bắt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng dự án tuyến cao tốc đoạn đi qua địa phương.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng cho tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Nhân dân xã Đức Hòa cho rằng, tuyến cao tốc đi qua xã ảnh hưởng tới 367 hộ dân, trong đó có 70 hộ dân phải di dời nhường đất cho dự án. Khi có chủ trương dự án, người dân địa phương vui mừng, đồng tình, ủng hộ bởi dự án có ý nghĩa không chỉ đối với địa phương mà với cả nước; bản thân người dân được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thỏa đáng. Đặc biệt, việc Thủ tướng xuống tận địa phương kiểm tra, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước tới đời sống người dân và dự án.



Sau khi nghe người dân và chính quyền địa phương báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, tái định cư và nhân dịp năm mới 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin tới người dân tình hình đất nước trong năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.



Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào hơn là xây dựng, giữ gìn đất nước độc lập, tự do, người dân tự do, ấm no, hạnh phúc, trong đó có việc xây dựng hạ tầng chiến lược phục vụ cho mục tiêu trên.



Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự ủng hộ của người dân đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan và chủ đầu tư tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sinh kế của người dân; đặc biệt đảm bảo người dân phải di dời có nơi ở mới, có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với trước và so với nơi ở cũ; đảm bảo hài hòa lợi ích “Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.”



Trước mắt, chính quyền địa phương và các bên liên quan cần chăm lo cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, khỏe mạnh, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)