Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở đạo Cao Đài

(GLO)- Đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến thăm, chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Gia Lai, Họ đạo Nguyên Bình và Họ đạo Trung Hội nhân kỷ niệm 98 năm Ngày khai đạo Cao Đài.





Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng Họ đạo Trung Hội (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Đại

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải chúc mừng các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đạo hữu đón mừng lễ khai đạo an lạc, đoàn kết. Trải qua 98 năm hình thành, phát triển, tôn giáo Cao Đài đã phát huy giá trị đạo đức, đoàn kết tôn giáo, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc trong Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Gia Lai và các họ đạo tiếp tục động viên, hướng dẫn tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo tinh thần “Nước vinh, Đạo sáng”.



Giáo hữu Ngọc Đào Thanh-Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Gia Lai thay mặt các vị chức sắc, chức việc trong Ban Đại diện Hội thánh và các họ đạo bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đạo Cao Đài phát triển kinh tế và hoạt động tôn giáo; đồng thời cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ tỉnh và địa phương phát động.



LÊ ĐẠI