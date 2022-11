Những điển hình trong công tác Mặt trận của tỉnh

(GLO)- Thời gian qua, đội ngũ chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư của tỉnh đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động của MTTQ cấp cơ sở, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

Giai đoạn 2017-2022, những thành quả đạt được trong công tác MTTQ Việt Nam ở cơ sở có sự đóng góp lớn của đội ngũ cán bộ là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường.

Một trong những điển hình đó là ông Ksor H’Biên-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ). Ia Pnôn có 11 dân tộc cùng sinh sống, có trên 5 km đường biên giới tiếp giáp với xã ÔzaTung (huyện Ô Gia Đao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Với nhiệm vụ được giao, ông Ksor H’Biên đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, lực lượng biên phòng, các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung Chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Trong đó, chú trọng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân dọc tuyến biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cán bộ Mặt trận nhân tiêu biểu ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật

Còn tại TP. Pleiku có ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, ông Sơn vừa được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương về thành tích trong công tác Mặt trận ở cơ sở. Ông Sơn đã tích cực phối hợp cùng UBND, Công an phường và các các tổ chức chính trị xã hội thành viên triển khai thực hiện các mô hình “Camera an ninh phòng-chống tội phạm”, mô hình điểm “khu dân cư nói không với ma túy”… Năm 2021, MTTQ phường đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn để xây dựng mô hình điểm về bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông, phường được Công an tỉnh Gia Lai chọn xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự đô thị...

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương thí điểm vận động, lắp đặt thùng rác văn minh đô thị, ông Đào Nam Sơn phối hợp cùng với các ngành chức năng của phường, cán bộ quân dân chính Tổ dân phố 3 vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ dân trên tuyến đường Lê Hồng Phong đóng góp kinh phí để lắp đặt 17 thùng rác và 15 pa-nô tuyên truyền. Qua đó, tạo cho người dân ý thức phân loại rác tại nhà, bỏ rác đúng giờ, không vứt rác bừa bãi, cam kết bảo vệ môi trường, góp phần đem lại hình ảnh xanh, sạch, đẹp và văn minh đô thị.

Cán bộ Mặt trận xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa nghe Bí thư Đảng ủy xã Y Bren (bìa phải) trao đổi về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thanh Nhật

Ở thị xã Ayun Pa có ông Siu Khách-Trưởng ban công tác Mặt trận Bôn phu Ama Miơng-xã Ia Rtô. Từ năm 2017 đến nay, ông đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân lao động sản xuất, ổn định đời sống, tương thân tương ái giúp nhau trong cuộc sống, làm tốt công tác hòa giải. Bằng uy tín và sự hiểu biết của mình, ông đã phân tích, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để hòa giải thành công nhiều vụ việc (năm 2022 hòa giải thành 3 vụ mâu thuẫn liên quan đến trộm cắp tài sản, mâu thuẫn vợ chồng, xích mích hàng xóm). Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố quan hệ tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng.

Nói về việc làm của mình, ông Siu Khách chia sẻ: “Trong cuộc sống hàng ngày, việc nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong nhà, giữa các hộ gia đình, giữa cá nhân với nhau trong thôn làng là điều không thể tránh khỏi. Nếu không giải quyết kịp thời, có thể trở thành các vụ việc lớn, hoặc nghiêm trọng. Tổ hòa giải và tôi nhận thức hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả. Do vậy, tôi cùng tổ hòa giải quyết tâm hòa giải thành, khôi phục tình cảm giữa các bên cũng như sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư”.

Làm tốt công tác vận động đồng bào còn có ông Xai-Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây (huyện Chư Păh). Kon Sơ Lăng có 235 hộ và 1.280 nhân khẩu, hầu hết là người đồng bào dân tộc Bahnar, 100% người dân theo đạo Công giáo. Ông Xai đã cùng với thôn trưởng và các đoàn thể gặp gỡ, động viên đồng bào theo đạo chấp hành việc sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, cảnh giác đấu tranh với âm mưu của kẻ xấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại làng... Ban công tác Mặt trận đã phối hợp cùng Ban nhân dân, các đoàn thể và già làng, người uy tín tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây-con có giá trị kinh tế vào sản xuất, chăn nuôi. Đặc biệt, ông còn vận động nhân dân trong làng đóng góp trên 120 triệu đồng và hơn 100 ngày công, hiến trên 2.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn... giúp làng Kon Sơ Lăng giữ vững danh hiệu làng văn hóa 5 năm liền.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải: Đội ngũ cán bộ MTTQ xã phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư là người luôn đi sâu, đi sát và gắn bó với địa bàn, phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trực tiếp truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. "Họ thật sự đi sâu, đi sát địa bàn khu dân cư, gương mẫu, lắng nghe, tập hợp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời. Thông qua đó, giúp nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và MTTQ Việt Nam các cấp”- ông Hải nói.