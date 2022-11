Mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở An Khê: Phát huy sức mạnh tổng hợp

(GLO)- Thực hiện chủ trương nhất thể hóa, đến nay, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) có 45/60 thôn, làng, tổ dân phố bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Việc nhất thể hóa 2 chức danh này góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.





Phát huy vai trò "Đảng cử, dân tin"



Cuối tháng 8-2022, bà Trần Thị Thu Thúy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2, phường An Phú (nhiệm kỳ 2022-2025). Với trách nhiệm người đứng đầu, bà Thúy cùng Chi ủy và Ban Nhân dân bám nắm địa bàn, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà Thúy cho biết: “Tổ 2 có diện tích gần 50 ha với 274 hộ, gần 1.100 khẩu. Phần lớn người dân kinh doanh, buôn bán nhỏ, số còn lại là nông dân và công chức, viên chức. Khi mới nhận nhiệm vụ, bản thân tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm sát sao, hướng dẫn của Đảng ủy, UBND phường và được cán bộ, người dân ủng hộ nên việc triển khai nhiệm vụ có nhiều thuận lợi”.



Tương tự, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tú Thủy 2 (xã Tú An), ông Trần Văn Trường đã nhanh chóng tiếp cận công việc, triển khai nhiệm vụ. Ông chia sẻ: “Nhất thể hóa 2 chức danh giúp tôi triển khai nhiệm vụ nhanh gọn, hiệu quả. Những vấn đề phát sinh trong dân sẽ nắm bắt, trao đổi, thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời”.

Bà Trần Thị Thu Thúy (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường An Phú, thị xã An Khê) vận động người dân phát triển kinh tế. Ảnh: An Phát



Đến nay, xã Thành An có 100% thôn bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Sau hơn 2 tháng hoạt động, hệ thống chính trị của 6 thôn bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực. Ông Nguyễn Thanh Điệp-Bí thư Đảng ủy xã-cho hay: “Người dân trong xã rất phấn khởi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đồng chí cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, từng bước đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn”.



Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh



Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đến ngày 20-9-2022, địa phương đã hoàn thành tổ chức đại hội ở 135/135 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu 394 người vào cấp ủy chi bộ (đạt 80%). 54/60 thôn, làng, tổ dân phố có trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên (đạt 93,33%); 45/60 thôn, làng, tổ dân phố có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (đạt 75%).



Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước cho biết: Tất cả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tại các xã Thành An, Cửu An, phường An Tân, Ngô Mây, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 100%. So với chỉ tiêu của tỉnh thì trưởng thôn là đảng viên vượt 3,33%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn vượt 15%. Trình độ lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn cao hơn trước. Bộ máy cơ bản tinh gọn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hoạt động hiệu quả.



Cũng theo Bí thư Thị ủy An Khê, thời gian tới, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 63-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU; duy trì và nhân rộng kết quả đạt được; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên; tạo nguồn cán bộ cơ sở ở những nơi còn khó khăn về nguồn cán bộ; phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trong những năm tiếp theo.



“Trong đó, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết đại hội chi bộ; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ; giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trực thuộc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, giúp đỡ những đồng chí mới trúng cử trưởng thôn, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhiệm kỳ này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã An Khê trong sạch vững mạnh toàn diện”-ông Phước cho biết thêm.



AN PHÁT