Đoàn kết là động lực của công cuộc đổi mới

(GLO)- Ngày 10-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự, chung vui với cán bộ và người dân ở các khu dân cư: Greo Sek (xã Dun, huyện Chư Sê), Chư Jut (xã Chư Gu, huyện Krông Pa), tổ dân phố 6 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa), tổ dân phố 15 (phường An Phú, thị xã An Khê) trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.





Đời sống vật chất, tinh thần có nhiều khởi sắc



Trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày hội, cán bộ, người dân ở các khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong năm 2022.



Ông Đinh Văn Tiệp-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Greo Sek-thông tin: Làng có 261 hộ dân, trong đó, hộ dân tộc Jrai chiếm 36,09%. Ngoài canh tác 146 ha cây trồng các loại, người dân còn chăn nuôi hơn 2.000 con gia súc, gia cầm. Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân đã dần xóa bỏ các hủ tục, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Năm 2021, thu nhập bình quân của người dân đạt 35 triệu đồng; làng còn 34 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo; có 209/261 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, người dân luôn quan tâm, động viên con cái đến trường. Đến nay, làng có 18 em theo học trung cấp chuyên nghiệp, 15 em theo học cao đẳng và 29 em học đại học.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) tặng quà cho cán bộ, người dân làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê. Ảnh: Anh Huy



Tham gia ngày hội và đón nhận phần quà do Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao, bà Siu Krek (làng Greo Sek) bày tỏ: “Các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến làng, đến gia đình mình. Vì vậy, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sớm vươn lên thoát nghèo. Trước mắt, mình sẽ tích cực vận động con cháu, người thân tham gia ngày công cùng với dân làng làm đường, dọn vệ sinh, thực hiện nếp sống mới”.



Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Chư Jut Nguyễn Đình Biên cũng thông tin đến các đại biểu và người dân về những kết quả đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân năm 2022. Theo đó, buôn Chư Jut được sáp nhập từ thôn Kiến Xương và buôn Bát, buôn Đuk. Buôn có 409 hộ dân với hơn 1.639 khẩu, trong đó, dân tộc Jrai có 256 hộ/1.103 khẩu. Người dân trong buôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên 90% đường giao thông nông thôn của buôn đã được bê tông hóa; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; có 333/409 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tỷ lệ hộ nghèo trong buôn còn 8,5%. Già làng Rcom Pok vui vẻ nói: “Tôi rất vui mừng vì người Kinh và người Jrai đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ sự đoàn kết toàn dân tộc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, bà con dần xóa bỏ các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi”.



Tương tự, 250 hộ dân tổ dân phố 6 (phường Sông Bờ) cũng đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... Người dân cũng đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất để tăng thu nhập như: tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê, gà, trồng dừa xen canh...; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố. Tổ dân phố có 188/250 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó, 121 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục. Chị Ksor HJun bày tỏ: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm nên đời sống của bà con ngày càng ổn định. Số hộ khá, giàu ngày một tăng”.



Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của 272 hộ dân nên tổ dân phố 15 (phường An Phú) luôn giữ vững danh hiệu văn hóa cấp tỉnh trong 4 năm liền. Đến nay, tổ dân phố chỉ còn 4 hộ nghèo (chiếm 1,47%) và 17 hộ cận nghèo (chiếm 6,25%). Ông Lê Văn Luận (người dân tổ dân phố 15) cho hay: “Nhìn lại mấy chục năm qua, tổ dân phố đã có sự thay đổi rõ rệt. Cơ sở vật chất, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.



Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vươn lên



Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc làng Greo Sek, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân đã đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm xây dựng làng ngày càng vững mạnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống. Thông qua ngày hội nhằm góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thôn, làng ngày càng giàu mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: Anh Huy





Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị Chi bộ, Ban Nhân dân thôn Greo Sek tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Thường xuyên nắm bắt địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; trao đổi, đối thoại và tiếp thu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi trước, làm trước trong các phong trào, cuộc vận động, thật sự là tấm gương sáng cho người dân noi theo. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn dân làng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, chung sức xây dựng làng ngày càng phát triển.



Tham dự ngày hội tại buôn Chư Jut, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết của người dân, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị cán bộ, đảng viên và người dân trong buôn tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp nhau phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo; lãnh đạo huyện, xã tiếp tục quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ổn định và ngày càng phát triển.



Tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ, người dân các khu dân cư. Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trao 10 suất quà của tỉnh (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo và 1 phần quà của cá nhân cho cán bộ, người dân làng Greo Sek. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã trao những phần quà ý nghĩa cho cán bộ, người dân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả mà cán bộ, người dân tổ dân phố 15 (phường An Phú) đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ, người dân tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, đời sống; tiếp tục xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Cấp ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo người dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và hàng năm có kế hoạch vận động bà con tu sửa đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn.



Trong khi đó, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm đề nghị cán bộ, người dân tổ dân phố 6 (phường Sông Bờ) tiếp tục đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng khu dân cư phát triển vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động; quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác giáo dục, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đi học, không có trường hợp bỏ học. “Từng người dân, từng gia đình cần giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, xúi giục, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ; không để xảy ra các tệ nạn xã hội, ma túy, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn”-Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh.



NHÓM PHÓNG VIÊN