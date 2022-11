Điểm tựa của buôn Ma Giai

(GLO)- Với người dân buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), già làng Rah Lan Đin đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, buôn làng bình yên.





Năm nay đã 76 tuổi nhưng già làng Rah Lan Đin vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn. Là người gắn bó cả cuộc đời với dân làng nên ông hiểu rất rõ hoàn cảnh từng gia đình cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con. Hơn 16 năm qua, trên cương vị già làng, ông luôn được người dân tín nhiệm. Mỗi khi bà con trong buôn có việc từ nhỏ đến lớn, ông đều có mặt kịp thời. Đặc biệt, với uy tín của mình, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng buôn làng.

Già làng Rah Lan Đin trò chuyện cùng người dân. Ảnh: Gia Hưng



Theo ông Đin, muốn dân tin và làm theo thì bản thân ông nói phải đi đôi với làm và gần gũi với mọi người. Không những thế, ông còn tuyên truyền, vận động gia đình, người thân chấp hành các quy định của chính quyền địa phương. Đồng thời, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế. Do đó, khi xã, huyện tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, ông đều tham gia để học hỏi thêm kiến thức về áp dụng vào sản xuất của gia đình. Với 3 ha mì, bắp và nuôi 4 con bò, 3 con trâu, mỗi năm, gia đình ông thu về 70-80 triệu đồng. “Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi hướng dẫn cách làm ăn cho người dân, nhất là hộ nghèo để họ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ngoài ra, tôi hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Dự kiến trong năm tới, tôi sẽ đi đầu chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng để bà con làm theo”-ông Đin chia sẻ.



Nói về ông Đin, chị La O Nhái nhận xét: “Già làng Rah Lan Đin là người làm kinh tế giỏi và đi đầu trong mọi phong trào. Chúng tôi có gì không hiểu hoặc khó khăn là tìm đến nhờ ông giúp đỡ. Đối với những gia đình khó khăn, ông đứng ra vận động người dân chung tay giúp đỡ về vật chất, ngày công lao động và hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, chi tiêu trong gia đình hợp lý để cùng vươn lên trong cuộc sống”. Còn anh Rơ Châm Cá thì cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được già Đin cho mượn tiền và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nên đã thoát nghèo. Người dân trong buôn biết ơn già Đin nhiều lắm”.



Không chỉ hướng dẫn người dân làm kinh tế, ông Đin còn tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng vốn sống phong phú, ông đã kiên trì vận động người dân xóa bỏ các hủ tục như: ma lai, thuốc thư, phạt vạ, bài trừ tệ nạn xã hội, không kết hôn cận huyết, tảo hôn, tranh chấp đất đai... Ngoài ra, kinh nghiệm sống cũng đã giúp ông hòa giải thành công các vụ mâu thuẫn lớn nhỏ trong buôn. “Phần lớn những vụ xích mích là do người dân uống rượu say mà ra. Trước khi hòa giải, mình phải tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc, sau đó phân tích cho hai bên hiểu và giải quyết có tình, có lý. Mình là người hòa giải phải công tâm, chuẩn mực”-ông Đin vui vẻ nói.



Trao đổi với P.V, ông Kpă Míp-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Bằng-khẳng định: “Già làng Rah Lan Đin là người có uy tín tiêu biểu của địa phương. Không chỉ tích cực vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông còn luôn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Bằng uy tín của mình, ông thường xuyên phối hợp với Ban Nhân dân buôn làm tốt công tác hòa giải, giữ vững an ninh trật tự trong buôn. Mới đây, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2020-2022”.



GIA HƯNG