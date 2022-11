Công bố đáp án và danh sách người đạt giải cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam

(GLO)- Ngày 21-11, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022) công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 6.





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ 6



I- Đáp án kỳ thi thứ 6



Câu 1: a) 168 quốc gia (Azerbaijan là quốc gia thứ 168 gia nhập ngày 16-6-2016).



Câu 2: c) Cách thiết kế, việc đóng hoặc đối với trang bị của tàu thuyền nước ngoài, nếu chúng không có ảnh hưởng gì đến các quy tắc hay quy phạm quốc tế được chấp nhận chung.



Câu 3: c) Ngày 12-11-1982.



Câu 4: b) 3 đơn vị hành chính cấp xã: thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây.



Câu 5: b) Có 34 cảng biển (trong đó: 2 cảng biển loại đặc biệt (cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu), 11 cảng biển loại I, 7 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III); 296 bến cảng.



Câu 6: c) Trong Thư gửi cán bộ và chiến sĩ Hải quân; Báo Nhân dân, số 4147, ngày 11-8-1965.



Câu 7: c) Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 5-3-2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XII).



Kỳ thi thứ sáu có: 85.322 lượt người tham gia dự thi.





II- Kết quả và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 6:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 3.000.000 đồng)



1. Đặng Thị Thảo-Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



* Giải nhì: 2 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 2.000.000 đồng)



1. Trương Tấn Đại (Bảo hiểm Xã hội huyện Ia Pa).



2. Bùi Thị Oanh-Nông trường Đoàn kết, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông.



* Giải ba: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 1.500.000 đồng)



1. Cao Thị Ánh Tuyết (Cục Sở hữu trí tuệ, số 386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).



2. Vũ Đình Hoàng Việt (lớp 9, Trường THCS Lê Ích Mộc, TP. Hải Phòng).



3. Rmah Linh (lớp 7, Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa).



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng)



1. Ksor Hoan (Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa).



2. Đỗ Quỳnh Chi (Kho bạc Nhà nước huyện Chư Prông).



3. Phan Ngọc Hân (Khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).



4. Hiao Khap (Lớp 6.2, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Pa).



5. Nguyễn Thành Linh (Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



6. Trần Ánh Tuyết (lớp 10, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku).



7. Nguyễn Hữu Lại (Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



8. Võ Đức Hậu (Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku).



9. Ksor H’Nhi (lớp 8a2, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



10. Phan Lê Mỹ Kiều (Lớp 6.6, Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku).



11. Hồ Thị Ngân (Lô M chung cư Bàu Cát 2, đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).



12. Phạm Minh Kha (Công ty Dược phẩm Gia Phúc, 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).



13. Đặng Thị Thuộc (xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



14. Nguyễn Thị Thu Quy (Trường THCS Hai Bà Trưng, Xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



15. Võ Quang Tính (236 Long Phú 1, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).



B- CÂU HỎI KỲ THI THỨ BẢY



(Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 21-11 và kết thúc vào 16 giờ ngày 2-12)



GLO