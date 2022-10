Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng Trần Thị Thanh Tuyền là một trong những điển hình trong việc gần gũi, lắng nghe Nhân dân. Bà Tuyền dành nhiều thời gian về các làng, tổ dân phố để tuyên truyền, triển khai, phổ biến nội dung các cuộc vận động, chương trình, hoạt động của Mặt trận. Từ những lần sâu sát thực tế ấy, bà tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số.

Từ năm 2018 đến nay, Bà Tuyền đã cùng Hội Phụ nữ xây dựng và nhân rộng các mô hình như “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, trồng rau xanh”, “Chăn nuôi bò”, “Hỗ trợ phát triển kinh tế”, đồng thời huy động nhiều nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi cho 3 làng dân tộc thiểu số. Bà cũng vận động, giúp đỡ cho 25 hộ nghèo sửa chữa 3 căn nhà, xây mới 8 căn nhà, hỗ trợ chăn nuôi, buôn bán nhỏ cho 18 hộ dân...

Ban Công tác Mặt trận làng Nhao xã Ia Kênh tuyên truyền động viên bà con theo đạo chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật



Một điển hình khác là ông Rah Lan Juk-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi). Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, ngoài kinh phí do Nhà nước hỗ trợ gần 187 triệu đồng, ông Juk vận động bà con trong làng đóng góp gần 98 triệu đồng và hơn 400 công lao động làm 2 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 500 m. Ông cũng vận động bà con góp kinh phí và ngày công để sửa chữa hội trường thôn, tạo nơi sinh hoạt chung.



Không chỉ vậy, ông Juk còn quan tâm đến bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc như dạy cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc cho 33 người. Cùng với các già làng, ông Juk vận động thành lập đội cồng chiêng, thu hút thanh thiếu niên tham gia luyện tập, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.



“Ngoài ra, với đặc thù hơn 80% đồng bào trong làng theo Công giáo, tôi đã cùng với thôn trưởng và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, động viên bà con theo đạo chấp hành sinh hoạt đúng quy định pháp luật, cảnh giác với âm mưu và luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở”-ông Juk tâm sự.



Ông Y Khum-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho biết: “Qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở thường xuyên gắn bó với địa bàn, lắng nghe, tập hợp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân, phản ánh với cấp ủy, chính quyền để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào do Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh và thành phố phát động”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng triển khai chương trình hỗ trợ vốn sửa chữa nhà ở và chăn nuôi, giúp các hộ nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống. Ảnh: Thanh Nhật

Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận



Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Pleiku đã chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đưa các hoạt động hướng về địa bàn dân cư.



Ông Từ Văn An-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho hay: “Giai đoạn 2017-2022, công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai hiệu quả, với số tiền vận động gần 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, MTTQ thành phố đã giải ngân để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn, giúp đỡ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn Quỹ do Trung ương và tỉnh điều phối về, thành phố đã hỗ trợ xây 4 căn nhà đại đoàn kết, tặng gần 300 suất quà. Bên cạnh đó, nguồn vận động ở xã, phường đã xây dựng và sửa chữa 40 căn nhà, xây dựng 50 nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt”.

Phường Diên Hồng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn để xây dựng mô hình điểm về bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật





Bên cạnh đó, việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Pleiku chung sức xây dựng nông thôn mới”, hoạt động của Mặt trận các cấp đã góp phần tích cực vào thành quả chung là thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 3 xã Biển Hồ, Trà Đa, Diên Phú đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn thành phố có 6 làng đạt chuẩn nông thôn mới (làng Chuét Ngol và Wâu (xã Chư Á), làng Ia Nueng (xã Biển Hồ), làng Nhao 2 (xã Ia Kênh), làng Têng 2 (xã Tân Sơn), làng Bông Phrâo (xã An Phú).



Với phương châm "Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân", đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở Pleiku đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đời sống người dân ngày một nâng lên, góp phần giảm nghèo, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.



