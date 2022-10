Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín

(GLO)- Sáng 19-10, tại TP. Pleiku, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV-2022. Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.





Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 6 từ trái sang) tặng bằng khen cho người uy tín có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2020 đến năm 2022. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thiện-Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Công tác Mặt trận phía Nam; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun HBút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố cùng 350 người có uy tín tiêu biểu.



Chia sẻ những cách làm hay



Báo cáo về kết quả công tác phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung nêu rõ: Toàn tỉnh hiện có 955 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Kế thừa truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Với trách nhiệm của mình, đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, người có uy tín đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại buôn làng. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh”, đội ngũ người có uy tín đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến 132.963 m2 đất và tham gia gần 48 ngàn ngày công để làm đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng.



Tại hội nghị, đại biểu người có uy tín đã giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề cập về công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, ông Kpă Ưiu (làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) bộc bạch: “Tôi đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, bà con thay đổi thói quen trong sinh hoạt, sản xuất. Đầu tiên là giúp bà con chỉnh trang khuôn viên nhà ở, di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, đào hố và thu gom rác thải, cải tại vườn tạp để trồng rau xanh”. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân làng Hek đã cải thiện rõ rệt. Làng đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và còn 46 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo trong tổng số 116 hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa phải) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Đức Thụy





Tương tự, xác định rõ vai trò cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân, trong từng việc liên quan đến cộng đồng, ông Ksor Brí (buôn Krăi, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) luôn trăn trở phải nói và làm như thế nào cho phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của người dân. Ông cho rằng, muốn tuyên truyền, vận động bà con, trước hết bản thân phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, “nói đi đôi với làm”. Và trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, ông đã tự nguyện hiến 600 m2 đất làm trường học và vận động anh em trong dòng họ hiến 500 m2 đất để làm nhà sinh hoạt cộng đồng. “Những lời nói của mình được người dân tin tưởng, nghe theo. Buôn Krăi giờ không còn nhà dột nát, người dân cũng biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình ngày càng bền vững. Các hộ dân luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc”-ông Brí vui vẻ cho hay.



Riêng với ông Alữt (làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa) từ đầu năm đến nay đã tham gia hòa giải thành 7 vụ mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư. Ông cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Làng hiện có 2 nghệ nhân chỉnh chiêng, hơn 100 nghệ nhân hát dân ca, dân vũ; duy trì 1 đội cồng chiêng và 1 tổ dệt thổ cẩm.



Tiếp tục chăm lo đội ngũ người có uy tín



Tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đến đội ngũ người có uy tín. Để tiếp tục phát huy vai trò “Điểm tựa tinh thần của cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy” của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, nhiều đại biểu người có uy tín bày tỏ nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận địa phương. Bà Đinh Thị Dúng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 7 (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) đề xuất: “Chúng tôi hy vọng sẽ thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nhất là những kiến thức liên quan đến pháp luật cho đội ngũ già làng, người có uy tín để làm tốt hơn nữa vai trò tại cộng đồng”.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận, biểu dương những việc làm tốt đẹp vì cộng đồng của những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình kinh tế-xã hội đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng vẫn đan xen thuận lợi với những khó khăn, thách thức. Do đó, những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Bên cạnh đó, người có uy tín cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của người dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền để có hướng giải quyết phù hợp; củng cố, nêu cao tinh thần đoàn các kết dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng, địa phương.

Người có uy tín tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 100 người có uy tín tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 100 người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2020 đến năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ người có uy tín tiêu biểu với số lượng phù hợp; tổ chức tập huấn giúp người có uy tín tiêu biểu cập nhật, nắm bắt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương kịp thời, chính xác; thường xuyên thăm hỏi, động viên, khích lệ những người có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng... Cùng với đó, Mặt trận các cấp phải luôn xác định công tác dân tộc, công tác chăm lo xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong chương trình công tác của mình.



Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cùng đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.



