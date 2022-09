Ông Rơ Mah Thanh cống hiến trọn cuộc đời cho quê hương

(GLO)- Đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường, ông Rơ Mah Thanh (SN 1948, trú tại làng D, xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn sẵn lòng góp sức xây dựng quê hương.





Góp sức bảo vệ quê hương



Ông Rơ Mah Thanh kể: Năm 17 tuổi, ông tham gia hoạt động bí mật ở cơ sở tại Khu 9-xã Gào. Sau đó, ông được giao nhiệm vụ tại Ban An ninh Khu 9, hoạt động diệt ác, phá kìm, tuyên truyền cho người dân vững tin theo cách mạng. Năm 1968, chiến tranh ngày càng ác liệt, bản thân ông được giao phụ trách bảo vệ mật mã. Trong một lần bị địch cắt đứt liên lạc 3 tuyến đường, ông nhận nhiệm vụ kết nối đường dây liên lạc từ xã Kon Gang qua An Phú về xã Gào.



“Cung đường từ Kon Gang (huyện Đak Đoa bây giờ) về xã Gào phải đi trong lòng địch; vừa đi vừa tránh địch để đảm bảo bí mật, đưa thư tín từ tỉnh về căn cứ xã Gào. Phải mất 2 ngày đêm, tôi mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi về đến căn cứ xã Gào, các đồng chí, đồng đội hết sức vui mừng vì tình hình lúc đó rất nguy hiểm, liên lạc bị cắt đứt một thời gian giờ được nối lại”-ông Thanh hồi nhớ.

Ông Rơ Mah Thanh. Ảnh: Hà Phương



Năm 1978, ông lập gia đình. Khi đó, cuộc sống gia đình rất khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Nhưng với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, ông Thanh không chịu khuất phục mà luôn tìm tòi, tích cực lao động sản xuất. Hiện 5 người con của ông đều đã lập gia đình riêng và có việc làm ổn định. Ông luôn dạy bảo con cháu phải cần cù, chịu khó, chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.



Uy tín, mẫu mực



Sau ngày giải phóng, ông Rơ Mah Thanh công tác tại Công an thị xã Pleiku. Từ năm 1976 đến năm 1990, ông được điều động tham gia truy quét FULRO. Sau đó, ông trở về địa phương và được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Gào. Trong 2 nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, ông Thanh luôn làm việc có kế hoạch, có nguyên tắc và dân chủ, bám sát các nghị quyết của Đảng, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Với uy tín của mình, sau khi về hưu, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, đến cuối tháng 8-2022 thì nghỉ. Dù ở vị trí nào, ông Thanh luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự.



Trong những năm qua, ông Thanh đã vận động người dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, huy động được hàng ngàn ngày công lao động để làm các tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài hơn 1,5 km và trồng cây xanh xung quanh nhà văn hóa, trồng các con đường hoa dọc các trục lộ, ngõ xóm…



Với những cống hiến của mình, ông Rơ Mah Thanh đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.



Ông Kpă Duan-Bí thư Đảng ủy xã Gào-nhận xét: Ông Rơ Mah Thanh là một trong những nhân chứng lịch sử của địa phương và có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Thanh đã cống hiến hết sức mình cho địa phương. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia giáo dục lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ. Ông được bà con luôn quý trọng và yêu thương.



HÀ PHƯƠNG