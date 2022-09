Đồng chí Lê Hồng Phong: Tấm gương trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022) - là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam.



Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Tư liệu



Tiếp bước truyền thống, dấn thân vào con đường cứu nước, cứu dân



Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cách mạng tiền bối, kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, người cộng sản trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.



Ông tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Đông Thôn, tổng Thông Lãng, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.



Kế thừa truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương xứ Nghệ, người thanh niên giàu nhiệt huyết, bản lĩnh kiên cường đã tiếp bước truyền thống của lớp lớp cha anh dấn thân vào con đường cứu nước, cứu dân.



Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 1924, đồng chí Lê Hồng Phong sang Quảng Châu (Trung Quốc) và tham gia tổ chức Tâm Tâm xã - một tổ chức của những người Việt Nam yêu nước. Đầu năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cải tổ Tâm Tâm xã, chọn Lê Hồng Phong cùng một số thanh niên ưu tú để thành lập nhóm Cộng sản Đoàn, nòng cốt cho sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6.1925) - một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Được sự giới thiệu, giúp đỡ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trong những năm 1926-1931, đồng chí Lê Hồng Phong đã tham dự nhiều trường đào tạo, huấn luyện ở Trung Quốc và Liên Xô: Trường Quân sự Hoàng Phố; Trường Hàng không Quảng Châu; Trường Lý luận quân sự không quân ở Lêningrát; Trường Đào tạo phi công quân sự số 2 ở thành phố Bôrítxgơlépxcơ và đặc biệt là Trường Đại học Phương Đông (KYTB).



Năm 1931, sau khi Cao trào cách mạng 1930 - 1931 bị khủng bố trắng, hệ thống tổ chức Đảng bị tan vỡ, phong trào cách mạng nước ta lâm vào thoái trào, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế Cộng sản cử về nước chỉ đạo khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng Việt Nam.



Tại Hội nghị thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng (3.1934), ông được bầu làm Thư ký Ban. Tháng 3.1935, tại Đại hội lần thứ I của Đảng, ông được bầu là Tổng Thư ký (Tổng Bí thư) Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 7 đến tháng 8.1935, ông được cử là Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản và được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Tháng 7.1936, tại Hội nghị đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Chỉ huy ở ngoài, đồng chí được cử phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng.



Tháng 11.1937, đồng chí Lê Hồng Phong bí mật về hoạt động ở Sài Gòn. Ngày 22.6.1939, ông bị mật thám Pháp bắt, bị trục xuất khỏi Nam Kỳ và đưa về quê nhà Nghệ An quản thúc, rồi bị bắt trở lại sau khi chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, bị đày ra Côn Đảo. Ngày 6.9.1942, ông hy sinh tại Côn Đảo.



Tưởng nhớ cuộc đời cách mạng cao đẹp



Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tưởng nhớ, tri ân đồng chí Lê Hồng Phong, chúng ta nhớ về cuộc đời cách mạng cao đẹp của ông.



Đó là những bài học sâu sắc về tinh thần kiên định phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích, tiêu chuẩn, thước đo kiểm nghiệm tính đúng đắn của hành động.



Đó là bài học về việc không ngừng học tập, rèn luyện mọi mặt để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Về tấm gương người chiến sĩ Cộng sản quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. Về nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. Về ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của kẻ thù.



Đó là những bài học có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Tinh thần, bản lĩnh, phẩm chất người cộng sản của đồng chí Lê Hồng Phong là tài sản vô giá của Đảng và cách mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.





