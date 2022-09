Chư Păh phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm chăm lo đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.





Cầu nối ý Đảng, lòng dân



Hơn 10 năm qua, với vai trò là người có uy tín ở làng Roih (xã Ia Phí), ông Rơ Châm Chiếu đã dành trọn tâm huyết tuyên truyền, vận động dân làng chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ông cho rằng, để bà con hiểu, tin và làm theo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì bản thân mình phải gương mẫu thực hiện trước. Vì vậy, ông đã vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực phát triển kinh tế. “Hiện gia đình mình có gần 2 ha cây cà phê, 27 con dê và 3 con bò, mỗi năm cho thu nhập 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí”-ông Chiếu cho hay.



Định kỳ hàng tháng, ông Chiếu phối hợp hệ thống chính trị của làng tổ chức họp dân để tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh lên UBND xã. Đồng thời, ông vận động dân làng chấp hành tốt các quy định của luật pháp, không lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, không uống rượu say xỉn, “nói không” với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... “Mình luôn vận động, hướng dẫn bà con trong làng tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Mình cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê cho bà con. Nhờ đó, đời sống của dân làng ngày càng ổn định, số hộ nghèo giảm dần theo từng năm”-ông Chiếu chia sẻ.

Già làng Rơ Châm Kring (đứng giữa; làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin) đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân bài trừ các hủ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Hà Phương



Nói về những đóng góp của ông Rơ Châm Chiếu với địa phương, ông Rơ Châm Thanh-công chức phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo xã Ia Phí-cho biết: Với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng, ông Chiếu luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế. Từ đó, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo. Hiện toàn xã có 13 người có uy tín. Đội ngũ này đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn tảo hôn, tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong dân... Ngoài ra, họ cũng đi đầu thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.



Luôn trăn trở với những hệ lụy do các hủ tục gây ra, già làng Rơ Châm Kring (làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin) đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân bài trừ các hủ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Ông Kring chia sẻ: “Để bà con nghe theo thì gia đình tôi phải gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa và các phong trào thi đua ở địa phương. Tôi thường xuyên phối hợp với các đoàn thể trong làng tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động bà con không giao xe máy cho con cháu khi chưa có giấy phép lái xe, yêu cầu mọi người cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, tôi vận động bà con tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh xung quanh nhà”.



Phát huy vai trò trong cộng đồng



Những năm qua, các cấp chính quyền ở huyện Chư Păh luôn tạo điều kiện để người có uy tín tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua tại địa phương. Cùng với đó, địa phương động viên người có uy tín đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; giúp người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống để họ yên tâm phát huy tốt hơn vai trò của mình trong cộng đồng.



Ông Nguyễn Thế Chiến Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin-cho biết: “Hàng năm, chính quyền địa phương phối hợp tổ chức cho người có uy tín tham gia các lớp tập huấn. Tại các thôn, làng, những người có uy tín phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, hiện nay, triển khai thực hiện kế hoạch của Huyện ủy và Đảng ủy xã về việc xóa bỏ các hủ tục, người có uy tín càng tích cực vận động bà con xóa bỏ hủ tục, tập trung xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, chăm lo phát triển kinh tế”.



Bên cạnh đó, đội ngũ người có uy tín luôn tích cực giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể ở địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Họ cũng phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động bà con đề cao cảnh giác, không nghe theo lời của kẻ xấu; cùng với chính quyền địa phương giữ vững bình yên thôn, làng.



Ông Rah Lan Ven-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah-cho biết: Toàn huyện có 73 người có uy tín. Họ hiểu biết về pháp luật, nắm chắc quy ước, hương ước, phong tục tập quán ở địa phương. Trong công tác hòa giải các vụ việc mâu thuẫn gia đình, dòng họ đều có sự tham gia của người có uy tín. Nhờ đó, tình trạng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện đã giảm. “Để người có uy tín phát huy tốt hơn vai trò của mình, địa phương tiếp tục làm tốt công tác rà soát, bình xét, đề xuất danh sách người có uy tín đảm bảo chất lượng. Đồng thời, địa phương quan tâm đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định”-ông Rah Lan Ven nói.



HÀ PHƯƠNG