Những cựu chiến binh "vác tù và hàng tổng"

(GLO)- Khi trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh ở phường Hoa Lư (TP. Pleiku) không ngại khó khăn, tận tâm, tận lực đóng góp sức mình cho sự phát triển của địa phương.





Những ngày tháng 8, chúng tôi có dịp ghé thăm cựu chiến binh Đỗ Ngọc Thạch (tổ 8, phường Hoa Lư). Năm nay đã 72 tuổi nhưng ông Thạch vẫn rất nhanh nhẹn, tràn đầy nhiệt huyết với công việc chung. Ông Thạch kể, ông sinh ra và lớn lên tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Năm 1965, ông tham gia du kích tại xã. Đến cuối năm 1965, ông thoát ly theo cách mạng, hoạt động tại chiến trường các tỉnh Tây Nguyên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau giải phóng, ông tiếp tục công tác tại nhiều cơ quan, ban ngành của tỉnh Gia Lai cho đến năm 2005 thì nghỉ hưu. Năm 2006, ông được người dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố 8. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn nhiệt tình, tận tâm, tận lực cống hiến để đạt kết quả tốt nhất.

Ông Hoàng Văn Long (tổ 3, phường Hoa Lư) chỉ tay về con hẻm đã vận động Nhân dân đóng góp để làm mới và luôn dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan đô thị. Ảnh: Nhật Hào



Trong 16 năm đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ dân phố, ông Thạch để lại nhiều dấu ấn trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực gìn giữ trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đóng góp ủng hộ các quỹ và các hoạt động nhân đạo khác. Đặc biệt, theo ông Thạch, sau gần 3 năm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân đóng góp kinh phí, mới đây, tổ 8 đã xây dựng được hội trường khang trang trị giá hơn 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn vận động người dân hiến hàng chục ngàn mét vuông đất; đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp và làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn, lắp đặt đường điện chiếu sáng để tạo thuận lợi cho việc đi lại cũng như đảm bảo an ninh trật tự. Bà Trần Thị Luận cho hay: “Khi ông Thạch đến vận động hiến đất để mở rộng đường, thấy hợp lý, gia đình tôi và các hộ dân đồng ý ngay. Con đường đi qua trước nhà tôi lúc trước chỉ rộng 3 m, nay đã được mở rộng lên 8 m. Nhờ đó mà cảnh quan thông thoáng, sạch sẽ hẳn”.



Tương tự, tại tổ dân phố 3, người dân cũng rất cảm phục trước tinh thần nhiệt huyết với công tác xã hội của cựu chiến binh Hoàng Văn Long. Với hơn 30 năm công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, ông Long có nhiều kinh nghiệm tuyên truyền, vận động người dân. Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố 3, ông đã phát huy kinh nghiệm, tố chất của người lính trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là vận động người dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh.



Cựu chiến binh Hoàng Văn Long cho biết, năm 2019, sau khi sáp nhập tổ dân phố 10 vào tổ dân phố 3, do địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn nên trách nhiệm của ông càng thêm nặng nề. Trước thực tế này, ông đã phân chia tổ thành nhiều nhóm dân cư nhỏ và bầu các nhóm trưởng để dễ quản lý cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt, mỗi khi tổ dân phố tổ chức một chương trình nào đó, ông đều để người dân được tham gia bàn bạc, giám sát. Bản thân ông cũng luôn đi đầu thực hiện nên đã tạo được sự đồng thuận, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia.



Đặc biệt, năm 2021, ông đã vận động người dân tổ dân phố 3 đóng góp 360 triệu đồng để sửa chữa, làm mới 4 tuyến đường hẻm; đóng góp hàng chục triệu đồng lắp đường điện chiếu sáng. Ngoài ra, hàng năm, người dân trong tổ đều đóng đầy đủ các loại quỹ, tích cực ủng hộ công tác phòng-chống dịch bệnh, các hoạt động nhân đạo, tương thân tương ái giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn tổ không còn hộ nghèo. Bà Trần Thị Lanh chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ trông vào vài sào đất trồng rau nên rất khó khăn, nhất là khi đứa con út không may bị bệnh tan máu bẩm sinh. Được tổ dân phố thường xuyên thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết và đặc biệt là giúp vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để đầu tư nuôi cá, nuôi heo nên kinh tế dần cải thiện. Cuối năm 2021, gia đình tôi đã xin thoát nghèo”.



Ông Lê Đức Thọ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoa Lư-cho biết: Hiện nay, phường có 312 hội viên cựu chiến binh, trong đó có 170 hội viên là đảng viên. Phần lớn hội viên đều phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia đóng góp cho sự phát triển của địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, điển hình là 2 cựu chiến binh Đỗ Ngọc Thạch và Hoàng Văn Long với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố đã có nhiều đóng góp tích cực trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tích cực chăm lo sản xuất, đóng góp xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp. Vì thế, các ông được nhiều cấp, ngành khen thưởng và Nhân dân tín nhiệm.



