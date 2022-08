Đổi mới công tác tuyên truyền thông qua các cuộc thi

(GLO)- Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, từ năm 2020 đến nay, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ trì, tham mưu tổ chức 11 cuộc thi trực tiếp và trực tuyến tìm hiểu về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; về lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương...





Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có công tác tuyên truyền. Thực tiễn mới đặt ra những khó khăn, thách thức đòi hỏi công tác tuyên truyền phải không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức. Với phương châm “đi trước, đón đầu” và tinh thần chủ động, sáng tạo, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã kịp thời đổi mới hình thức tuyên truyền, chú trọng các hoạt động trực tuyến trên cơ sở đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số, kết hợp với hiệu ứng của truyền thông và tận dụng tối đa những lợi thế của mạng xã hội. Trong gần 3 năm qua, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ trì, tham mưu tổ chức 11 cuộc thi (8 cuộc trực tuyến và 3 cuộc trực tiếp) tìm hiểu về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; về lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương... thu hút hơn 2,2 triệu lượt người của 50 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các cá nhân đạt giải nhất tại Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: Phan Lài



Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức thành công 4 cuộc thi trực tuyến. Năm 2020, Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” được tổ chức trong 8 kỳ với sự tham gia của 97.526 lượt người. Giữa năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (5/6/1911-5/6/2021), qua 8 kỳ thi thu hút 157.674 lượt người tham gia. Cuối năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961-23/10/2021). Đây là cuộc thi có sức lan tỏa lớn, qua 4 kỳ thi đã thu hút 755.542 lượt người đến từ 50 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”, qua 9 kỳ đã thu hút được 523.772 lượt người đến từ 30 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Cuộc thi đã về đích thành công, có sức lan tỏa lớn; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).



Điểm mới của các cuộc thi trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức những năm gần đây là ngoài việc người tham gia dự thi vào chuyên trang cuộc thi trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai thì có thể truy cập vào đường link do Ban tổ chức gửi qua mạng xã hội Zalo. Ngoài ra, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã đăng tải kịp thời nội dung thể lệ các cuộc thi, câu hỏi và kết quả từng kỳ thi trắc nghiệm do Ban tổ chức công bố định kỳ trên báo giấy, sóng phát thanh-truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai điện tử http://baogialai.com.vn, trang tin điện tử http://gialaitv.vn. Qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh biết, tham gia dự thi, thể hiện sức lan tỏa rộng khắp của các cuộc thi.



\Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” theo chuyên đề năm 2022 của tỉnh. Ban cũng đang hoàn thiện kế hoạch phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo 5 tỉnh: Bình Dương, Đak Nông, Hậu Giang, Kon Tum, Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982” (10/12/1982-10/12/2022), dự kiến phát động vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).



Ngoài việc tổ chức thành công các cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật để một số Ban Tuyên giáo cấp huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công nhiều cuộc thi ý nghĩa. Cụ thể, TP. Pleiku tổ chức cuộc thi viết và xây dựng video clip tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 209 bài dự thi ở 2 thể loại báo in và báo hình; huyện Phú Thiện tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện” thu hút 32.258 lượt người đến từ 14 tỉnh, thành trong cả nước tham gia; huyện Kbang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” thu hút 62.807 lượt người tham gia và cuộc thi viết “Những gương sáng giữa đời thường” có 147 bài tham gia; huyện Đak Pơ tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Đak Pơ” và “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút 63.195 lượt người tham gia; huyện Đức Cơ tổ chức thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện” với 2.720 bài dự thi. Đặc biệt, có 1 đơn vị cấp cơ sở là Đảng bộ phường Diên Hồng (TP. Pleiku) đã tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ phường cùng lúc theo 2 hình thức trực tuyến và thi viết thu hút 4.547 lượt người tham gia.



Có thể khẳng định, các cuộc thi trực tuyến, trực tiếp do ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tham mưu, chủ trì tổ chức trong gần 3 năm qua đã thành công và tạo sức lan tỏa lớn, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Các cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những giá trị, thành tựu to lớn của quê hương, đất nước; quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người, tiềm năng phát triển và lợi thế của Gia Lai đến với bạn bè gần xa, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.



Thành công của các cuộc thi có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, động viên kịp thời của thường trực cấp ủy; sự đồng hành, phối hợp, hưởng ứng, tuyên truyền và triển khai thực hiện của các cấp ủy Đảng. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp đã vào cuộc trách nhiệm, chủ động, tích cực trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong công tác tổ chức, thông tin, tuyên truyền, vận động nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.



TỐNG THỚI MỐC