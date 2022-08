Cán bộ thôn "hai giỏi"

(GLO)- Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ông Võ Thiên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Thuận (xã Cư An, huyện Đak Pơ) còn làm kinh tế giỏi và tiên phong trong công tác xã hội. Ông xứng đáng với danh hiệu “hai giỏi” mà người dân địa phương tôn vinh.





Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Thiên trở về địa phương rồi lập gia đình. Ngày mới ra riêng, vợ chồng ông được bố mẹ cho 5 sào đất. Không có vốn liếng, vợ chồng ông phải làm thuê đủ thứ việc lấy tiền mua hạt giống, phân bón để trồng rau. Tuy nhiên, giá rau bấp bênh nên thu nhập cũng không ổn định. Chính vì vậy, năm 2012, khi tích góp được một số tiền, vợ chồng ông mua thêm bò về nuôi và chuyển đổi 5 sào rau sang trồng cỏ. Cứ thế, đàn bò phát triển, ông bán lấy tiền mua thêm đất đầu tư trồng bời lời, bạch đàn và mía. “Hiện nay, gia đình tôi có 14 con bò và 3 ha cây trồng các loại. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về 200-300 triệu đồng từ bán bò và nông sản”-ông Thiên cho hay.

Ông Võ Thiên vận động người dân đóng góp tiền lắp điện chiếu sáng. Ảnh: Nhật Hào



Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Thiên còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Với sự nhiệt huyết và uy tín của mình, từ năm 1991 đến năm 2010, ông liên tục được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ như: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Cuối năm 2010, ông xin nghỉ việc để tập trung phát triển kinh tế gia đình. Năm 2013, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn An Thuận. Đến năm 2019, sau khi sáp nhập thôn An Hòa vào thôn An Thuận (lấy tên là thôn An Thuận), ông tiếp tục làm Bí thư Chi bộ và được bầu giữ chức Trưởng thôn. “Một lúc gánh vác 2 chức vụ, tôi rất lo lắng. Bởi sau khi sáp nhập thôn, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể cũng còn mới và nhiều bỡ ngỡ. Vì thế, tôi luôn nghiên cứu tìm giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo cũng như quản lý làm sao để xây dựng thôn phát triển, đặc biệt là hoàn thiện cơ sở hạ tầng và giảm nghèo”-ông Thiên bộc bạch.



Cùng chúng tôi dạo bước trên tuyến đường bê tông rộng rãi, ông Thiên cho biết: Nhờ nhiều năm làm Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ông có kinh nghiệm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tuyên truyền, vận động bà con tham gia các phong trào thi đua. Đặc biệt, ông đã vận động người dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập. Nhờ đó, đến nay, thôn An Thuận chỉ còn 12 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Người dân trong thôn tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng, có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Trong 3 năm gần đây, người dân trong thôn đã đóng góp 21 triệu đồng mua bóng đèn để thắp sáng 3,5 km đường giao thông; hiến 450 m2 đất để mở rộng các tuyến đường nội thôn và 11.000 m2 đất để mở rộng tuyến đường nội đồng dài 11 km nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Ông Nguyễn Thanh Hải cho hay: “Cán bộ thôn vận động hợp lý nên gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường nội thôn và đóng góp tiền mua bóng điện thắp sáng. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm rộng rãi, sạch sẽ, đi lại vào buổi tối an toàn”.



Với những đóng góp thiết thực, năm 2021, ông Thiên được Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo; được Trưởng Công an huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ông Trần Quốc Khoa-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cư An-cho biết: “Đồng chí Võ Thiên không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình mà còn rất năng nổ, nhiệt tình trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Nhờ đó, Chi bộ thôn An Thuận nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, đời sống người dân trong thôn ngày một nâng cao”.



NHẬT HÀO