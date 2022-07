Vị thủ lĩnh năng động, trách nhiệm ở làng Mơ Nú

(GLO)- “Khi triển khai bất cứ phần việc nào trong làng, tôi và người thân trong gia đình đều tiên phong làm trước. Có như vậy mới tạo được sự lan tỏa tích cực đến người dân và mang lại kết quả tốt”-ông Hăng-Trưởng thôn Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chia sẻ kinh nghiệm vận động dân làng xây dựng nông thôn mới.





Vì làng quê sạch đẹp



Dẫn chúng tôi đi trên những tuyến đường bê tông sạch sẽ, ông Hăng cho biết, trước đây, đa phần đường giao thông nông thôn của làng đều nhỏ hẹp và là đường đất. Đã vậy, người dân chăn nuôi gia súc còn thả rông khiến đường làng rất bẩn. Mỗi lần trời mưa, đường lầy lội, trơn trượt. Trước thực trạng đó, ông Hăng cùng già làng và các hội, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động bà con làm chuồng trại xa nhà ở, không thả rông gia súc; đồng thời, tích cực đóng góp ngày công bê tông hóa các tuyến đường. “Ban đầu, công tác vận động gặp nhiều khó khăn. Song mưa dầm thấm lâu, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, hầu hết bà con đều đã làm theo. Họ chọn việc dễ làm trước như: tự giúp nhau ngày công làm chuồng trại; hiến đất, đóng góp ngày công di dời hàng rào, san gạt mặt bằng để mở rộng và bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Tính từ năm 2016 đến nay, bà con đã đóng góp ngày công trị giá trên 500 triệu đồng để làm đường. Nhờ đó, gần 90% tuyến đường trong làng đã được đổ bê tông giúp việc đi lại thuận lợi hơn”-Trưởng thôn Mơ Nú cho hay.

Nhờ có ông Hăng tích cực tuyên truyền, người dân trong làng đã tích cực làm đẹp đường quê. Ảnh: Nhật Hào





Đặc biệt, vào thứ bảy hàng tuần, ông Hăng đã cùng với các hội, đoàn thể vận động người dân tham gia dọn vệ sinh tại khu vực hội trường và các tuyến đường chính. Từ đó, làng đã xóa được một số “điểm đen” về rác thải; đồng thời, hình thành được ý thức thu gom, xử lý rác thải để gìn giữ vệ sinh chung trên địa bàn. Cùng với đó, ông huy động các hội, đoàn thể triển khai cho đoàn viên, hội viên tham gia làm cỏ, trồng hoa dọc các tuyến đường để tạo cảnh quan tươi mới. Chị H'Hứi chia sẻ: “Mỗi lần làng tổ chức dọn vệ sinh và trồng hoa, ông Hăng tham gia rất nhiệt tình. Vì thế, người dân chúng tôi đều hăng hái thực hiện. Đến nay, hơn 80% các tuyến đường của làng đã được trồng hoa hai bên. Nhìn thấy cảnh quan của làng tươi mới, sạch sẽ như thế này, chúng tôi rất phấn khởi”.



Gần dân, hiểu dân

Ông Hăng (thứ 2 từ phải sang) tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nhật Hào



Ông Hăng cho rằng, trong tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thu nhập rất quan trọng vì đời sống người dân có đủ đầy, ấm no thì họ mới tích cực tham gia các phần việc do địa phương triển khai. Để làng Mơ Nú đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022, ông Hăng đã vận động bà con tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; đồng thời, tận dụng đất vườn để cải tạo trồng rau màu bán kiếm thêm thu nhập. Những năm gần đây, ông còn hướng dẫn người dân đăng ký làm công nhân cho các doanh nghiệp; hướng dẫn Chi hội Phụ nữ làng đứng ra nhận bóc tách hạt điều cho các công ty đứng chân trên địa bàn thành phố, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động nữ trong làng với mức lương 4-6 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của làng đến nay đạt khoảng 40 triệu đồng/năm. Làng hiện còn 12 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Anh Khóa bày tỏ: “Nhờ được xã và làng quan tâm hỗ trợ xây nhà, cho vay vốn và đặc biệt là ông Hăng hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi heo, thu nhập của gia đình đã ổn định. Hy vọng cuối năm nay, gia đình tôi sẽ thoát nghèo”.



Ngoài động viên, hướng dẫn người dân chăm lo phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, ông Hăng còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Ông Mưn-già làng Mơ Nú-bày tỏ: “Làng có 370 hộ và hầu hết đều theo đạo Tin lành. Hiểu được tình hình của làng, nhiều năm qua, ông Hăng đã rất tích cực vận động bà con sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đặc biệt, ông Hăng thường xuyên cùng với tôi và lực lượng Công an xã vận động người dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không nghe kẻ xấu xúi giục vượt biên hoặc tham gia các tệ nạn xã hội. Nhờ có uy tín, ông Hăng còn tham gia hòa giải thành công các vụ việc mâu thuẫn trong dân”.



Nhận xét về ông Hăng, ông Nguyễn Trung Chính-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Á-cho hay: Ông Hăng là vị thủ lĩnh năng động, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động dân làng Mơ Nú chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ông đã tích cực vận động người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, làng Mơ Nú đã đạt 17/19 tiêu chí. Với những đóng góp trên, ông Hăng nhiều lần được UBND thành phố và UBND xã khen thưởng.



NHẬT HÀO