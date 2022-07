Trách nhiệm thiêng liêng

(GLO)- Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Công tác phụng dưỡng Mẹ VNAH luôn được chính quyền các cấp, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm thực hiện. Việc làm trên không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.





Thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, từ năm 1995 đến nay, đã có 192 đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng 235 Mẹ VNAH đến cuối đời. Toàn tỉnh hiện có 14 Mẹ VNAH còn sống và đang được 28 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng. Đặc biệt, nhiều đơn vị ở TP. Hồ Chí Minh và một số đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng phụng dưỡng các mẹ, điển hình như Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH Cà phê Vĩnh Hiệp, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh… Đến nay, 100% Mẹ VNAH đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời với mức trợ cấp từ 1 triệu đồng/tháng trở lên. Chất lượng phụng dưỡng ngày càng được nâng lên cả về biện pháp phối hợp và nội dung chăm sóc.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ VNAH Rơ Măh Myơr (xã Ia Kênh, TP. Pleiku). Ảnh: Đinh Yến



Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn do Thượng tá Bùi Văn Quỳ-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 10 Mẹ VNAH mà đơn vị nhận phụng dưỡng. Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn còn tổ chức lễ phụng dưỡng 10 thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, trao 5 nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/nhà) cho các gia đình chính sách.



Đến thăm Mẹ VNAH Rơ Măh Myơr (làng Nú, xã Ia Kênh, TP. Pleiku), đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao 1 triệu đồng/tháng từ Quỹ “Phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ” của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Xúc động trước tình cảm chân thành của đoàn lãnh đạo Tổng Công ty, mẹ Myơr nở nụ cười hiền: “Các con về thăm, mẹ vui lắm!”.



Mẹ VNAH Rơ Măh Myơr năm nay 91 tuổi, có 7 người con (3 trai, 4 gái), trong đó có 2 con trai hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên, 1 con gái là bệnh binh. Tri ân những cống hiến của mẹ, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH Cà phê Vĩnh Hiệp đã nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời. 2 đơn vị coi đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự biết ơn sâu sắc tới những thế hệ cha anh đi trước và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Những hoạt động xã hội tích cực này đã động viên tinh thần, cải thiện đời sống vật chất, góp phần làm vơi đi những nỗi đau để mẹ Myơr có cuộc sống tốt hơn, đồng thời bồi đắp, tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo.



Ngoài chế độ phụng dưỡng hàng tháng, các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các mẹ nhân ngày 27-7, Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm, ngày giỗ các liệt sĩ, dịp mừng thọ của mẹ, ngày truyền thống cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Những việc làm này đã động viên tinh thần giúp các mẹ sống vui, sống khỏe, gắn kết tình cảm sâu sắc giữa Mẹ VNAH với đơn vị phụng dưỡng và cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng năm, các đơn vị, doanh nghiệp còn dành một phần thu nhập hoặc trích quỹ phúc lợi của cơ quan đóng góp cùng địa phương, gia đình, dòng họ hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và trang-thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày của Mẹ VNAH.



Công tác thăm hỏi cũng được các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể triển khai thường xuyên. Từ ngày 10 đến 20-7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các Mẹ VNAH còn sống trên địa bàn tỉnh.



Tại những nơi đến thăm, bà Rơ Chăm H'Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xúc động bày tỏ sự tri ân sâu sắc: “Những hy sinh to lớn của các mẹ đã góp phần vào giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúc các mẹ sống vui vẻ, trường thọ bên con cháu, gia đình. Nhân dịp tháng 7 tri ân này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức thăm, tặng tổng cộng 28 suất quà cho 14 Mẹ VNAH, 13 gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ và 1 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với tổng số tiền gần 27 triệu đồng”.



Việc nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, là hành động mang tính nhân văn sâu sắc, từ đó bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.



ĐINH YẾN