Lực lượng An ninh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân

(GLO)- Trải qua các giai đoạn lịch sử, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh tỉnh Gia Lai luôn kiên định bám dân, thầm lặng chiến đấu, hy sinh với lý tưởng cao đẹp “Vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.





Trưởng thành trong gian khó



Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng An ninh Gia Lai ra đời với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ Nhân dân. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Khu ủy Khu 5, Công an Khu 5 và Tỉnh ủy, lực lượng An ninh đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng-chống phản cách mạng, vũ trang chiến đấu; đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố cơ sở cách mạng; ra sức ngụy vận, phá âm mưu, chống chính sách dồn dân, đập tan các đồn địch, tiêu diệt hàng trăm tên cầm đầu, hội tề ác ôn và nghiêm khắc cảnh cáo nhiều tên khác… góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.



Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh Gia Lai cùng các lực lượng vũ trang liên tục tấn công địch, đánh thắng tình báo, gián điệp, tề ngụy, ác ôn, đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, làm thất bại âm mưu lấn chiếm của địch, hỗ trợ cho chiến thắng của Chiến dịch Tây Nguyên, tiến đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946-12/7/2021). Ảnh: Thúy Trinh





Sau ngày miền Nam giải phóng, lực lượng An ninh Gia Lai bắt tay vào nhiệm vụ mới với muôn vàn khó khăn, thử thách. Quán triệt chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng An ninh Gia Lai tập trung đấu tranh làm thất bại “Kế hoạch hậu chiến”, bóc gỡ mạng lưới địch cài lại; tổ chức giáo dục, cải tạo hàng ngàn đối tượng ngụy quân, ngụy quyền; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của tổ chức phản động; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động xâm phạm biên giới của Pol Pot… góp phần bảo vệ thành quả cách mạng.



Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá Việt Nam; triển khai chiến lược “Diễn biến hòa bình” với phương thức, thủ đoạn thâm độc. Thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng An ninh Gia Lai đã triển khai đồng bộ biện pháp công tác, đập tan âm mưu xâm nhập, phá hoại của địch; phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp truy quét bọn phản động FULRO, tiêu diệt nhiều đối tượng ngoan cố và bức hàng hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng ngàn cơ sở ngầm cài cắm ở các buôn làng, góp phần chấm dứt hoạt động vũ trang của FULRO trên địa bàn tỉnh vào năm 1992, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.



Vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân



Từ năm 2001 đến nay, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh một số thời điểm diễn biến phức tạp. Dưới sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, tổ chức phản động FULRO lưu vong đẩy mạnh tuyên truyền, kích động đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động chống phá chính quyền, gây rối ANTT ở địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn mà đỉnh điểm là 2 vụ gây rối, gây bạo loạn năm 2001, 2004. Một số người dân các buôn làng ở Gia Lai đã mắc mưu bọn phản động.



Quyết tâm không để FULRO lôi kéo người dân đi vào con đường sai trái, với phương châm “An ninh chủ động”, lãnh đạo Công an tỉnh chuyển mạnh lực lượng đến các địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, cùng với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền về chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, giúp đồng bào nhận thức rõ bản chất phản động của FULRO, cam kết không nghe theo kẻ xấu. Lực lượng Công an cũng phối hợp với các cấp, các ngành tích cực thực hiện nhiều kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn, nhất là tranh chấp, khiếu kiện đất đai trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an đã tham mưu huy động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực phòng-chống tội phạm, phát huy vai trò của người dân trong thực hiện “Tự phòng, tự quản về ANTT”; quản lý, giáo dục người phạm tội và tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư…

Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh Công an Gia Lai cung cấp



Để được bà con ở địa phương tin tưởng, quý mến, cung cấp nhiều tin báo giá trị về tình hình ANTT, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt trinh sát an ninh đến cơ sở thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc thiểu số, cùng lao động sản xuất) với người dân. Đi đầu thực hiện mô hình “4 cùng” là các trinh sát Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh). Hơn 20 năm thực hiện “4 cùng” với Nhân dân, Phòng An ninh nội địa đã phát hiện và tham mưu đấu tranh xóa bỏ hàng trăm khung ngầm FULRO, “Tin lành Đê ga”, đấu tranh với các đối tượng tham gia tà đạo “Hà Mòn”, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý hình sự 13 đối tượng; giải quyết dứt điểm vấn đề đối tượng trốn ra rừng theo tà đạo “Hà Mòn”, đồng thời cảm hóa, giáo dục các đối tượng từng lầm lỡ theo FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”… Nhiều đối tượng đã có chuyển biến tốt, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế và tích cực đồng hành cùng lực lượng Công an tuyên truyền cho bà con không nghe lời kẻ xấu xúi giục đi vào con đường sai trái.



Với những thành tích đạt được, lực lượng An ninh Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 7 tập thể, 2 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chú trọng xây dựng kế hoạch đấu tranh, xử lý các loại tội phạm liên quan đến an ninh chính trị. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 76 vụ với 149 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 61 vụ/131 bị can về các hành vi: chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài; tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; làm giả các loại giấy tờ... Ngoài ra, lực lượng An ninh Điều tra còn thực hiện 160 ủy thác điều tra và 240 yêu cầu xác minh của Cơ quan An ninh Điều tra Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, trong năm 2021, Công an tỉnh Gia Lai đã phá thành công đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Chiến công này góp phần bảo vệ an ninh, an toàn trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, khống chế nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19.



Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng An ninh đấu tranh phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động. Lực lượng Công an chính quy tại các xã cũng nhanh chóng thành lập các trang thông tin chính thống trên mạng xã hội Zalo, Facebook… kết nối với hàng triệu tài khoản của người dân. Hàng ngàn bài viết cảnh báo tội phạm, tuyên truyền pháp luật được đăng tải đã thu hút hàng trăm triệu lượt tài khoản tiếp cận, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng. Sau khi được thành lập từ giữa năm 2021 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã thực hiện hiệu quả công tác trinh sát, nắm tình hình diện rộng các hội, nhóm trên không gian mạng để truy vết, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến 4 đối tượng có dấu hiệu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý; chủ trì, phối hợp xử lý 10 trường hợp liên quan đến thông tin sai sự thật về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đơn vị đã điều tra, xác minh, bàn giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Đồng thời làm rõ, đề nghị Cơ quan Điều tra khởi tố 3 vụ/6 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bắt giữ, chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố 4 đối tượng đánh bạc qua internet…



Cùng với đó, lực lượng An ninh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, nhân quyền; thường xuyên phối hợp với lực lượng vũ trang thắt chặt an ninh trên tuyến biên giới; phối hợp các đơn vị chức năng của Campuchia tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, bảo vệ an toàn tuyệt đối các kỳ đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Gia Lai.



Đại tá NGUYỄN NGỌC SƠN

Phó Giám đốc Công an tỉnh