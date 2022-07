Ia Tôr chăm lo gia đình chính sách

(GLO)- Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và nỗ lực vươn lên nên đời sống của các gia đình có công ở xã Ia Tôr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) ngày càng được cải thiện. Đến nay, 100% gia đình có mức sống trung bình trở lên, trong đó có nhiều hộ khá giả.

Xã Ia Tôr hiện có hơn 1.100 hộ với trên 5.100 khẩu, trong đó, 47% dân số là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, người dân trong xã đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Chủ tịch UBND xã Bùi Xuân Linh cho hay: “Các gia đình chính sách luôn được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm chia sẻ nên đều đã thoát nghèo”.

Đưa chúng tôi đến thăm một số gia đình chính sách, bà Lê Thị Nhung-công chức Văn hóa-Xã hội xã-cho biết: “Toàn xã có 64 gia đình chính sách, trong đó có 25 gia đình liệt sĩ, 3 thương binh, 5 bệnh binh, số còn lại là gia đình có công với cách mạng. Đa số các gia đình chính sách ở đây đều là người Jrai. Cùng với giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, xã còn huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 35 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Các gia đình chính sách được trợ cấp hàng tháng, có nhà cửa khang trang, sản xuất và sinh hoạt đều thuận lợi”.

Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp UBND xã Ia Tôr trao nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình anh Siu Thuông, làng Neik. Ảnh: Khang Nghi

Đến thăm gia đình bà Kpuih H’Beng (vợ của liệt sĩ Kpă Thư, làng Ó Kly), chúng tôi ấn tượng với ngôi nhà tình nghĩa còn thơm mùi vôi vữa. Ngôi nhà cấp 4 mái lợp tôn, tường xây gạch, nền lát gạch men, rộng khoảng 60 m2. Bà Lê Thị Nhung cho hay: “Đây là ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng từ nguồn vốn 100 triệu đồng do Công an tỉnh hỗ trợ. Ngoài gia đình bà Kpuih H’Beng, gia đình bà Rơ Châm Pding (cùng làng) cũng được Công an tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa khang trang, không còn phải lo lắng mỗi lúc mưa gió, nắng nôi khắt nghiệt”.

Bà Kpuih H’Beng bộc bạch: “Từ khi có ngôi nhà mới, gia đình rất phấn khởi. Mình cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhiều lắm”.

Gia đình thương binh Rơ Lan Klư (làng Ngól) cũng được hỗ trợ làm nhà mới. Căn nhà được xây dựng với kinh phí hơn 110 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp. Chị Kpă H’Pô (con gái của thương binh Rơ Lan Klư) cho biết: “Ba mình mất đã 3 năm, còn mẹ già yếu lại bị tai biến, đi lại khó khăn. Gia đình vẫn thường xuyên được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tới thăm, tặng quà, nhất là dịp lễ, Tết. Sự quan tâm và tình cảm ấy thật đáng quý”.