Ayun Pa: "Dân vận khéo" góp phần đảm bảo an sinh xã hội

(GLO)- Thông qua phong trào “Dân vận khéo”, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã huy động được nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.





Năm 2022, xã Chư Băh còn 80 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo. Để hoàn thành mục tiêu giảm 19 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo, ngay từ đầu năm, các ban, ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm chuyển biến nhận thức của người dân, khuyến khích hộ nghèo phấn đấu vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cùng với đó, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, phân loại hộ nghèo theo các nhóm đối tượng để từ đó có giải pháp giúp đỡ cụ thể. Qua phân tích cho thấy, 29 hộ nghèo có số người phụ thuộc trong gia đình hơn 50%, 61 hộ thiếu hụt về bảo hiểm y tế, 3 hộ có người trong độ tuổi 15-30 chưa tốt nghiệp THCS, 5 hộ có diện tích nhà ở không đảm bảo 8 m2/người, 77 hộ không sử dụng nhà vệ sinh, 80 hộ không sử dụng dịch vụ internet... Từ cơ sở này, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Với phương châm tiêu chí dễ làm trước, xã đặt ra mục tiêu giúp 19 hộ đăng ký thoát nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ hộ nghèo xã Chư Băh xây nhà “Đại đoàn kết”. Ảnh: Vũ Chi

Bà Vũ Thị Hà Giang-Chủ tịch UBND xã Chư Băh-cho hay: Sau khi khảo sát kinh phí xây dựng mỗi nhà vệ sinh gần 4 triệu đồng, UBND xã đã kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đi từng nhà hàng, cơ sở tạp hóa huy động sự chung tay giúp sức. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ngoài tiền mặt có thể góp trực tiếp bằng vật liệu xây dựng và nhân lực. Để người nghèo ý thức được trách nhiệm của mình, ngày công lao động do chính các thành viên trong gia đình góp sức. Với những hộ neo đơn, các hội, đoàn thể của xã phân công nhau hỗ trợ. Hiện tại, 19 nhà vệ sinh đang trong giai đoạn thi công. Khi hoàn thành, UBND xã trực tiếp mời các Mạnh Thường Quân dự bàn giao để bày tỏ sự tri ân.



Bên cạnh xây dựng công trình vệ sinh, vấn đề hỗ trợ nhà ở, sinh kế giúp người nghèo vươn lên cũng được chú trọng. Ông Rcom Tam-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Băh-chia sẻ: Mặt trận xã luôn chú trọng huy động nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2021, từ nguồn vận động, Mặt trận xã đã hỗ trợ 3 cặp dê giống trị giá 18 triệu đồng cho 3 hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ 1 con bò, Mặt trận thị xã hỗ trợ 3 con bò sinh sản giúp hộ nghèo có sinh kế, tăng thu nhập. Mục tiêu của xã từ nay đến cuối năm là huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, chung tay cùng chính quyền địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2022.



Cùng với chính quyền các địa phương, Thị Đoàn Ayun Pa cũng đã làm tốt công tác dân vận, huy động nguồn lực giúp đỡ các em học sinh, đoàn viên, thanh niên yếu thế. Theo chị Kpă HNgoan-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã, trong 6 tháng đầu năm, Thị Đoàn đã trao 1 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại buôn Rưng Ama Rai (xã Ia Rbol) trị giá 10 triệu đồng; tặng 5 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho cán bộ Đoàn bị nhiễm Covid-19; tặng 1 cặp dê giống cho hộ thanh niên nghèo phát triển kinh tế; tặng 60 suất quà cho học sinh và hộ gia đình khó khăn tại xã Chư Băh. Hưởng ứng Ngày thứ bảy tình nguyện, Đoàn Thanh niên các xã, phường đã hỗ trợ gần 200 hộ dân giải quyết các thủ tục hành chính. “Đoàn Thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Ban Chấp hành chú trọng công tác dân vận, tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong một số hoạt động như dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới”-chị HNgoan cho hay.



Theo ông Trịnh Văn Lương-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của người dân, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.



“Thời gian tới, Ban Dân vận Thị ủy tiếp tục bám sát cơ sở để phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả công tác dân vận ở từng đơn vị. Đồng thời, tham mưu giúp Thị ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững tại địa phương”-Trưởng ban Dân vận Thị ủy nhấn mạnh.



VŨ CHI