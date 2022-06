Nữ hiệu trưởng "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy học, cô Nguyễn Thị Thanh Liêm-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp “trồng người”. Vì vậy, cô được nhiều đồng nghiệp, học trò, phụ huynh học sinh kính trọng và nhiều năm liền đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’.





Giỏi việc trường



Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm vào năm 1990, cô Liêm được bố trí giảng dạy tại Trường Tiểu học Nay Der (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa). Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần nhiệt huyết với học trò, tháng 8-2008, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Đến tháng 4-2014, cô trở lại Trường Tiểu học Nay Der giữ chức Hiệu trưởng. Và từ tháng 12-2017 đến nay, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa).



Dù là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy hay đảm nhận công tác quản lý, cô Liêm đều phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Với cương vị cán bộ quản lý, cô Liêm luôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sáng tạo; chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện công tác chuyên môn đúng quy chế của ngành và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tích cực triển khai, hưởng ứng các phong trào do ngành và địa phương phát động. Cô Liêm chia sẻ: “Điều tôi mong muốn nhất là nhà trường có thêm cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Liêm trao thưởng cho học sinh. Ảnh: Ksor H'Yuên



Đáp ứng sự mong mỏi ấy của nhà trường, năm 2021, UBND thị xã Ayun Pa đã cấp 20 chiếc ti vi phục vụ công tác giảng dạy. Những năm trước đó, nhà trường còn được các ngành, đoàn thể thị xã đầu tư, hỗ trợ kinh phí mua sắm thêm cơ sở vật chất, trang-thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác dạy-học, sơn sửa lại các phòng học, tường rào, cổng ngõ… giúp các em học sinh có môi trường học tập khang trang, sạch đẹp. Nhờ sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang-thiết bị giảng dạy cũng như chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhà trường luôn hoàn thành tốt chương trình năm học, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đồng thời giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.



Bà Nguyễn Thị Hằng-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa-cho biết: “Với vai trò Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Liêm đã phát huy tinh thần nêu gương của người cán bộ lãnh đạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới học sinh nghèo vượt khó, biết hy sinh lợi ích cá nhân để chăm lo đến lợi ích tập thể. Cô Liêm xứng đáng là tấm gương để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập và noi theo”.



Học tập Bác về tấm lòng nhân ái, bao dung, “thương người như thể thương thân”, cô Liêm cho hay: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu luôn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ đồng nghiệp, hỗ trợ học sinh nghèo. Đặc biệt, thời gian qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã đứng ra vận động, kêu gọi giáo viên, học sinh ủng hộ được hơn 20 triệu đồng giúp em Văn Lê Minh Thư (học sinh lớp 4G) bị bệnh tim bẩm sinh có thêm điều kiện để chữa trị. Hiện tại, em Thư đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục việc học tập ở trường.



“Nói đi đôi với làm”, cương trực, thẳng thắn song lại rất gần gũi, hòa đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh, cô Liêm được cán bộ, giáo viên rất mực yêu quý, kính trọng. Thầy Ung Châu Giang-giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất-chia sẻ: “Cô Liêm là lãnh đạo giàu tâm huyết với nghề, có lối sống giản dị, vừa giỏi chuyên môn, vừa đảm việc nhà, làm việc khoa học, sáng tạo và chu toàn, biết giữ gìn, phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ nhà trường. Thế hệ giáo viên chúng tôi vô cùng kính trọng và tín nhiệm cô, xem cô là hình mẫu để học tập trong giảng dạy và cuộc sống”.



Đảm việc nhà



Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cô Liêm còn quán xuyến tốt công việc gia đình. Cô luôn tranh thủ đồng hành cùng 2 con trong học tập, rèn luyện. Nhờ đó mà thành tích học tập của các con đều đạt cao. Hiện tại, 2 người con của cô đang là sinh viên đại học, ngoan ngoãn và luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô Liêm cho biết: “Vợ chồng tôi làm việc nhà nước, chi phí sinh hoạt gia đình chủ yếu nhờ vào đồng lương hàng tháng. Do biết chi tiêu hợp lý nên cuộc sống gia đình ấm no, ổn định. Mọi người trong gia đình biết tôn trọng lẫn nhau, yêu thương, chia sẻ và tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ trong công tác cũng như trong đời sống hàng ngày”.



Không chỉ quan tâm vun vén hạnh phúc gia đình, cô Liêm còn tích cực vận động các hộ trong tổ dân phố thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động. Riêng gia đình cô nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Năm 2012, gia đình cô vinh dự được thị xã chọn tham dự hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức-lao động xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh. Cá nhân cô Liêm nhiều năm liền đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.



KSOR H'YUÊN