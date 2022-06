Nay Dao: Gương sáng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Bằng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, ông Nay Dao (SN 1953, buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã góp sức cùng lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, cảm hóa, giáo dục các đối tượng FULRO tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Dao chia sẻ: Năm 2000, ông được chính quyền và Công an địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ làm công an viên tại địa bàn. Thời điểm đó, lợi dụng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tâm lý nhẹ dạ cả tin, các đối tượng phản động ra sức xuyên tạc, kích động và lôi kéo bà con tham gia gây rối tạo “điểm nóng” về an ninh chính trị tại địa phương. “Chúng lừa gạt, xúi giục bà con chống phá chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình đó, sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã cùng với lực lượng Công an địa phương bám làng để tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động”-ông Dao kể.

Ông Dao cho biết thêm: Để giúp bà con thay đổi nhận thức thì phải thường xuyên gần gũi gặp gỡ, trao đổi. Đối với các đối tượng ngoan cố thì phải tìm mọi cách phù hợp, từ hỗ trợ lao động sản xuất, hướng dẫn làm giấy tờ tùy thân, tranh thủ lúc làng có đám cưới, tang ma để giải thích, khuyên răn. Nhờ kiên trì vận động, nhiều đối tượng đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ con đường lầm lạc, quay lại sinh hoạt tôn giáo được pháp luật cho phép. Đến nay, trên địa bàn thôn không còn trường hợp nào đi theo cái gọi là “Tin lành Đê ga”.

Ông Nay Dao (bìa trái) trao đổi công việc với người dân. Ảnh: R’Ô HOK

Ông Ksor Sen (buôn Sô Ma Rơng) cho biết: Hơn chục năm về trước, cuộc sống của gia đình ông đang bình yên bỗng nhiên bị xáo trộn vì mù quáng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Được ông Dao vận động, khuyên bảo, phân tích các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và giúp đỡ khi có khó khăn trong cuộc sống, ông đã đoạn tuyệt với “Tin lành Đê ga”, tập trung làm ăn phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian qua, ông Dao còn đề xuất với cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an xã xây dựng đề ra các biện pháp để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Theo đó, ông vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thông tin các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội; hướng dẫn người dân chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, ông còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Nhờ vậy, tại địa phương không xảy ra các vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Peng-cho biết: Ông Nay Dao là công an viên tận tụy, trách nhiệm với công việc. Với những đóng góp tích cực, ông được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2005-2008; được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng giai đoạn 2005-2015; được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017; Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2020; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021.