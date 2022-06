Kông Chro gặp mặt 64 người có uy tín tiêu biểu

(GLO)- Ngày 10-6, Phòng Dân tộc huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Công an huyện tổ chức hội nghị gặp mặt 64 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Chiến



Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về một số vấn đề như: tình hình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của huyện những tháng đầu năm 2022; việc thực hiện các chương trình dự án trong thời gian qua và các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, hội nghị cũng cung cấp nội dung liên quan đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; về vận động tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vai trò của người có uy tín trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương...



Qua hội nghị nhằm giúp người có uy tín nắm bắt thông tin, tình hình kinh tế-xã hội địa phương để làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.



NGỌC MINH - NGÔ CHIẾN