Ia Pa: Khen thưởng Công an huyện khám phá nhanh vụ nhân viên bảo vệ rừng bị đâm khi đang làm nhiệm vụ

(GLO)- Chiều 21-6, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường đã đến chúc mừng, biểu dương khen thưởng lực lượng Công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố bị đâm khi đang làm nhiệm vụ.





Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, ngày 11-6, tổ tuần tra, quản lý bảo vệ rừng gồm 2 nhân viên là Ksor Suh và Nguyễn Xuân Nam đi tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 1199 (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố. Đến 1 giờ 20 phút ngày 12-6, khi 2 nhân viên mắc võng nằm dưới gốc cây gần khu vực chòi rẫy của người dân thì anh Ksor Suh bất ngờ bị 1 đối tượng dùng vật nhọn đâm gây thương tích tại vùng mông. Ngay sau đó, anh Ksor Suh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Vụ việc được Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố trình báo với Công an huyện Ia Pa.

Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Hữu



Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Ia Pa đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai lực lượng điều tra, truy xét đối tượng. Đến ngày 17-6, các đối tượng gây án đã sa lưới pháp luật và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa); Siu Hun (SN 2001, trú tại làng Plơi Toan, xã Ia Kdăm); Hiao Sin (SN 2006) và Rmah Yu (SN 2004, cùng trú tại làng Plơi H’Bel, xã Ia Kdăm).



Với những thành tích trên, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa quyết định tặng giấy khen đột xuất cho tập thể Công an huyện (kèm theo tiền thưởng là 5 triệu đồng) và 5 cá nhân (kèm theo tiền thưởng 500 ngàn đồng/người) vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm.



Phát biểu tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ Công an huyện Ia Pa nói chung và lực lượng điều tra nói riêng, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thể hiện sự chủ động, nêu gương, trách nhiệm, quyết liệt tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.







TRẦN HỮU