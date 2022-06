Đồng bào Công giáo hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Giai đoạn 2017-2022, thông qua các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “Tốt đời-đẹp đạo”, nhiều điển hình trong đồng bào Công giáo được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Những điển hình này đã góp phần cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh.





Các điển hình thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Thành phố Pleiku hiện có 16 nhà thờ của các giáo xứ, giáo họ với khoảng 27 ngàn giáo dân theo đạo Công giáo. Những năm qua, đồng bào Công giáo luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn xây dựng cuộc sống gia đình, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào do địa phương triển khai.



Mái ấm Thiên Ân (xã Chư Á) do nữ tu Nguyễn Thị Kim Chi thành lập cách đây khoảng 15 năm và Cô nhi Sao Mai (phường Ia Kring) do các nữ tu thuộc dòng Phao Lô thành lập từ năm 1994. Đây là 2 điển hình trong hoạt động thiện nguyện ở TP. Pleiku. Hàng trăm lượt trẻ mồ côi, cơ nhỡ đã được các nữ tu ở 2 cơ sở này tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng. Nữ tu Nguyễn Thị Kim Chi bộc bạch: “Mái ấm Thiên Ân đang nuôi dưỡng trên 180 cháu người dân tộc thiểu số từ sơ sinh đến đại học và 8 cháu bị bại não, tê liệt. Mặc dù việc nuôi dưỡng các cháu rất vất vả, nhưng với tinh thần dấn thân phục vụ, các xơ, bảo mẫu luôn dành tình cảm và sự chia sẻ yêu thương với mong muốn bù đắp phần nào sự thiệt thòi, giúp các cháu vượt qua bất hạnh”.



Trong năm 2021, dưới sự điều hành của linh mục Ngô Phan Đình Phục, Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã tích cực cùng với địa phương triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần phòng-chống dịch Covid-19. Thông qua linh mục, bà con giáo dân ở các giáo xứ trong tỉnh và các nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh; đồng thời ủng hộ thuốc, vật tư y tế cho các điểm cách ly tập trung của tỉnh. Tổng giá trị các hoạt động này khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Trao đổi về công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”ở vùng đồng bào Công giáo. Ảnh: Thanh Nhật

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh giai đoạn 2017-2022, 40 cá nhân xuất sắc tiêu biểu đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 35 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen.

Ở huyện biên giới Đức Cơ, Giáo xứ Plei Rơngol Khóp (xã Ia Krêl) đã tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp và địa phương phát động. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giáo dân trong Giáo xứ đã ủng hộ hơn 2.500 ngày công tham gia vệ sinh môi trường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Linh mục Trần Ngọc Phát-Chánh xứ-cho hay: “Chúng tôi rất phấn khởi vì chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các sinh hoạt của Giáo xứ, nhất là các dịp lễ trọng. Thời gian qua, Giáo xứ luôn chú trọng nhắc nhở giáo dân chấp hành tốt công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái, vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất và đời sống”.



Đặc biệt, phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo đã thu hút đông đảo đồng bào Công giáo tham gia. Ông Hnhraoh-giáo dân ở làng Kon Pơ Dram (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) là điển hình vượt khó vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn hướng dẫn bà con dân làng chăm lo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tích cực thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do MTTQ phát động.



Giáo xứ Châu Khê (xã Đak Yă, huyện Mang Yang) có hơn 1.300 giáo dân sinh hoạt tôn giáo. Ông Nguyễn Đức Thuận-Trưởng ban chức việc-bộc bạch: “Biết ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân luôn cố gắng sống “Tốt đời-đẹp đạo”, đoàn kết làm ăn. Bà con giáo dân đã tham gia hơn 2.200 ngày công sửa chữa hơn 2 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 4 cầu dân sinh, nâng cấp 30 km kênh mương nội đồng và hiến 3.500 m2 đất xây dựng đường và hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất”.



Tại Giáo xứ Phú Bổn (thị xã Ayun Pa), ông Lê Trương và ông Rơ Ô Ganh-thành viên Ban chức việc đã tích cực vận động con cháu tham gia lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Hnganh-Trưởng ban chức việc Giáo xứ Đê Sơ Mei (huyện Đak Đoa) thì tích cực phối hợp hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Ông Sah-Phụ trách điểm nhóm thôn Bông Lar (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa), thuộc Giáo xứ Plei Chuét (TP. Pleiku) chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vụ việc nghi “ma lai, thuốc thư”, không để xảy ra điểm nóng, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.



Đánh giá về phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-khẳng định: “Bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã phát huy hiệu quả các hoạt động từ thiện xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã phát huy tốt tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.



THANH NHẬT