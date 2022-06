Cựu chiến binh huyện Chư Pưh: Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

(GLO)- Trong 5 năm (2017-2022), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần vào sự phát triển của địa phương.





Năm 2018, gia đình ông Phạm Thanh Tuyến (làng Ia Sâm, xã Ia Rong) lâm vào cảnh khó khăn, túng thiếu khi toàn bộ diện tích hồ tiêu bị chết. Dù vậy ông Tuyến không nản lòng, quyết tâm tìm cách khôi phục kinh tế gia đình. Sau khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ông Tuyến vay vốn đầu tư nuôi dê và tái canh diện tích cà phê già cỗi. Từ những cặp giống ban đầu, đến nay, ông đã phát triển đàn dê lên trên 40 con. Trung bình mỗi lứa, ông xuất bán khoảng 10-15 con, giá bán 100-120 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, 6 ha cà phê đã cho thu hoạch cũng mang lại lợi nhuận ổn định mỗi năm trên dưới 600 triệu đồng.

Lắp đặt camera an ninh dọc các tuyến đường nông thôn. (Ảnh Hội CCB huyện cung cấp)



Mặc dù công việc bận rộn nhưng ông Tuyến luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Nhiều năm liền, ông được Hội CCB huyện và xã tặng giấy khen. “Khi mới vào Tây Nguyên, gia đình khó khăn lắm. Vợ chồng làm đủ thứ việc để nuôi con cái ăn học. Khi có chút vốn, tôi đầu tư trồng cà phê, hồ tiêu. Sau khi cây hồ tiêu chết, tôi chuyển sang nuôi dê, tái canh vườn cà phê. Nhờ đó, cuộc sống gia đình không còn bấp bênh mà ngày càng ổn định, khấm khá hơn trước”-ông Tuyến phấn khởi nói.



Hội CCB huyện Chư Pưh hiện có 877 hội viên, sinh hoạt ở 10 cơ sở Hội. Hầu hết các CCB làm nông nghiệp, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Chính vì thế, những năm qua, các cấp Hội phát động phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Theo ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện, để giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là số hội viên dân tộc thiểu số, Hội CCB huyện đã đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 1.134 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 37,7 tỷ đồng. Đồng thời, Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội được hơn 1,56 tỷ đồng giúp 124 hội viên vay vốn lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 10,5% năm 2016 giảm xuống còn 0,5% vào cuối năm 2021; tỷ lệ hội viên khá và giàu tăng từ 43,3% lên 45,6%.



Bên cạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế, Hội CCB huyện còn đẩy mạnh phong trào “Nghĩa tình CCB” do Hội CCB tỉnh phát động. Trong 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ làm mới nhà ở và sửa chữa 21 căn nhà cho hội viên nghèo với tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng, trong đó, hội viên CCB đóng góp 300 triệu đồng và 422 ngày công. Ngoài ra, Hội còn vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến 5.000 m2 đất vườn và hoa màu trị giá trên 1 tỷ đồng để làm đường giao thông; đóng góp 917 triệu đồng và gần 1.000 ngày công sửa và làm mới đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương.



Song song với đó, Hội CCB huyện chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Theo đó, Hội đã phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được 25 buổi với hơn 9.000 lượt người tham gia. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tổ chức 56 đợt phát động ở các thôn, làng, đưa 42 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; tham gia hòa giải thành công 289 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã ra mắt được 25 mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” ở các xã, thị trấn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



“Thời gian tới, Hội tiếp tục huy động các nguồn lực để đồng hành, giúp đỡ hội viên nỗ lực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; xây dựng hình ảnh CCB xứng đáng là lực lượng nòng cốt chính trị trung kiên, giữ gìn đạo đức, tác phong chuẩn mực của người lính dù đã xuất ngũ, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương”-Chủ tịch Hội CCB huyện nêu quyết tâm.



QUANG TẤN - HÀ CHI