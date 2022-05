Cuộc đời, di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng vẻ vang theo thời gian

Học giả Canada Philip Fernandez nhấn mạnh tất cả những ai biết suy nghĩ, những người được khai sáng trên thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vì những đóng góp lịch sử của Người cho toàn nhân loại.



Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Philip Fernandez, đại diện Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS), phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Canada)





Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) ngày 17/5 đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề "Hồ Chí Minh toàn tập và các tác phẩm chọn lọc về bình đẳng giới."



Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Thục - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đã giới thiệu tại hội thảo bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập).



Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Thục, việc nghiên cứu, sưu tầm, tập hợp các trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người có giá trị và ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.



Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong đã đem đến cho bạn bè Canada một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về Bác - kết tinh của truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng nghìn năm của Việt Nam và tinh hoa văn hóa thế giới.



Đại sứ khẳng định với vai trò của Người trong tiến trình lịch sử Việt Nam và những đóng góp cho sự phát triển lịch sử của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của thời đại chúng ta.



Người là biểu tượng kiệt xuất về ý chí quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam.



Người là hiện thân cho khát vọng của các quốc gia trong việc khẳng định bản sắc riêng.



Người cũng là chiến sỹ tiên phong trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa các quốc gia.



Đại sứ Phạm Cao Phong nhấn mạnh thực hiện bình đẳng nam nữ là tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn trọng phụ nữ và khát vọng giải phóng phụ nữ trong tiến trình cách mạng Việt Nam.



Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phụ nữ được hưởng các quyền cơ bản như nam giới và các quyền và lợi ích của họ phải được tôn trọng. Nhà nước phải thể chế hóa chủ trương của Đảng về bình đẳng nam nữ trong Hiến pháp và pháp luật.



Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ bản thân người phụ nữ phải có ý chí tự lập, phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình; Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phải có trách nhiệm kiên trì tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cộng đồng.





Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Canada)



Tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang đã giới thiệu với bạn bè Canada những tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đã có rất nhiều sách trong và ngoài nước viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng theo Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang, "chúng ta nên đọc các tài liệu do chính Bác viết, để từ đó có được cái nhìn khách quan về vị lãnh tụ cao cả cũng như về lịch sử trong bối cảnh ấy."



Ông Philip Fernandez, đại diện CVFS, xúc động nói: "Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được nhân dân Việt Nam, những người Cộng sản, những người cách mạng tôn vinh, mà tất cả những ai biết suy nghĩ, những người được khai sáng trên thế giới cũng tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì những đóng góp lịch sử của Người cho dân tộc Việt Nam và cho toàn nhân loại."



Theo ông Philip, đất nước Việt Nam ngày nay luôn kiên định với lời dạy, sự lãnh đạo và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo dày dạn và kinh qua nhiều thử thách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã ứng phó thành công với các thách thức bên ngoài trên thế giới, với đại dịch COVID-19 và với những tác động của kỹ thuật số, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ...



Vị thế của Việt Nam trên thế giới được coi trọng, là lực lượng đấu tranh vì hòa bình, tự do, dân chủ ở trong nước và quốc tế. Đây chính là di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.



Ông Philip khẳng định cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng có ý nghĩa và vẻ vang theo thời gian.



Các thành viên tham dự hội thảo đặc biệt hào hứng khi nghe các bài thơ "Chăn giấy của người bạn tù," "Học đánh cờ"... trong tập thơ "Nhật ký trong tù" do Tiến sỹ George Elliott Clarke đọc cũng như tham quan bảo tàng online về Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Bảo tàng online về Chủ tịch Hồ Chí Minh - một "sáng tác" giàu tâm huyết của Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang - được đánh giá là một sản phẩm đầy sáng tạo, đóng góp vào việc quảng bá di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế.

