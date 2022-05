Công an xã Đê Ar nỗ lực vì cuộc sống bình yên

(GLO)- Xã Đê Ar (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) thuộc vùng III, có 1.066 hộ với 4.521 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 92%.

Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng-Trưởng Công an xã Đê Ar-cho biết: Trước đây, tình hình trộm cắp tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông, cố ý gây thương tích, nhóm họp “Tin lành Đê ga”... trên địa bàn xã diễn biến khá phức tạp. Trong khi đó, địa bàn xã rộng, lực lượng Công an viên ở các thôn, làng mỏng, khó đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Từ khi thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an xã Đê Ar đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, Công an xã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện, các ban ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Ngoài ra, Công an xã đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Ban An toàn giao thông xã; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Từ năm 2020 đến nay, Công an xã Đê Ar đã tổ chức 23 buổi vận động tập trung và 147 buổi vận động cá biệt thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia. Riêng trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Đê Ar đã tổ chức 17 buổi vận động tập trung và 38 buổi vận động cá biệt. Kết quả, đơn vị đã thu hồi được 144 súng tự chế.

Công an xã Đê Ar (huyện Mang Yang) tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. Ảnh: R’Ô HOK

Với những thành tích đạt được, năm 2021, Công an xã Đê Ar được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Cũng qua tuyên truyền, vận động, Công an xã đã kịp thời tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Trong năm 2020 và 2021, đơn vị đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, xử lý 1 vụ/6 đối tượng về hành vi đánh bạc, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ khai thác lâm sản trái phép; vận động các đối tượng ra đầu thú và chuyển cơ quan chức năng xử lý 2 vụ cố ý gây thương tích.

Đầu tháng 4-2022, từ nguồn vận động xã hội hóa, Công an xã Đê Ar là đơn vị đầu tiên của huyện triển khai mô hình “Camera giám sát về an ninh trật tự” tại một số tuyến đường chính, đoạn đường trọng yếu với tổng kinh phí hơn 47 triệu đồng. “Mới đây, thông qua hệ thống camera, chúng tôi đã phát hiện, xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản và ngăn chặn nhiều trường hợp thanh-thiếu niên điều khiển xe máy quậy phá, nẹt pô, đánh võng. Đơn vị đã gọi các trường hợp này lên răn đe, giáo dục kịp thời”-Thượng úy Tùng cho hay.

Song song với đó, Công an xã Đê Ar quan tâm đến công tác tiếp nhận, theo dõi, quản lý, giám sát các đối tượng lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Ông Dăm Y Phunh (làng Ar Quat) cho biết: “Trước đây, do bị kích động, lôi kéo và ảo tưởng về cuộc sống giàu sang ở nước ngoài nên mình đã vượt biên. Sau khi trở về địa phương, mình rất hối hận về quá khứ. Được chính quyền, lực lượng Công an thường xuyên quan tâm động viên, hỗ trợ, mình sớm nhận ra việc làm sai trái, cố gắng vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng, chăm lo lao động sản xuất để ổn định cuộc sống”.