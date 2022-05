Bộ Công an tổng kết Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"

(GLO)- Chiều 6-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Quy định lấy ý kiến Nhân dân, sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu truyền hình trực tuyến Công an tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của Nhân dân và 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an đã thể hiện rõ vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là: Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí công an chính quy về xã; ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính phục vụ Nhân dân; tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng-chống dịch Covid-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa khóa XV, bầu đại biểu hội HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng-chống tội phạm đạt và vượt các chi tiêu Quốc hội đề ra; đã tập trung điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Qua thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương “người tốt”, “việc tốt”, gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Từ năm 2016-2021, lực lượng Công an nhân dân có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Thực hiện Cuộc vận động, Quy định lấy ý kiến của Nhân dân và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Công an toàn tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, kịp thời chấn chỉnh lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức trên 600 buổi “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Qua đó, nắm bắt kịp thời những thông tin về an ninh, trật tự và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để đề xuất những giải pháp phù hợp. Đồng thời đã quyên góp, vận động xây tặng nhiều nhà tình nghĩa, tặng hàng ngàn phần quà cho các gia đình chính sách, người có công và đồng bào nghèo. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Gia Lai đã vận động quyên góp, ủng hộ số tiền trên 2 tỷ đổng. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh có hơn 1.000 lượt tập thể và trên 3.600 cá nhân được các cấp khen thưởng.